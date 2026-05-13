Thời sự Chính trị

Cử tri TPHCM kiến nghị xem xét bổ sung biên chế cho cấp xã, phường

Ngọc Giang

(NLĐO) - Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều vấn đề dân sinh như giá cả leo thang, thiếu biên chế cấp xã, ô nhiễm môi trường được cử tri TPHCM kiến nghị.

Sáng 13-5, Tổ đại biểu Quốc hội số 4 thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM gồm ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp với cử tri các phường Bà Rịa, Long Hương và kết nối trực tuyến với cử tri các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng cùng xã Long Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh những vấn đề dân sinh đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

- Ảnh 1.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại phường Bà Rịa và trực tuyến tại nhiều địa phương

Cử tri Nguyễn Quốc Việt (phường Bà Rịa) cho biết thời gian qua giá nhiều mặt hàng, dịch vụ thiết yếu liên tục tăng như vận tải, lương thực, thực phẩm khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng có giải pháp điều hành thị trường hiệu quả hơn để người dân được hưởng lợi thực chất.

Trong khi đó, cử tri Võ Hồng Đào (phường Long Hương) kiến nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh tình trạng chủ trương đúng nhưng chậm đi vào cuộc sống.

- Ảnh 2.

Cử tri nêu ý kiến của mình liên quan đến các vấn đề dân sinh

Theo cử tri Đào, hiện công chức cấp xã đang chịu áp lực rất lớn khi nhiều nhiệm vụ từ cấp trên được phân cấp xuống cơ sở nhưng biên chế vẫn còn hạn chế. Nhiều cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, thường xuyên làm việc ngoài giờ để giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân. 

Cử tri đề nghị cần sớm xem xét bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ người dân tốt hơn.

Ngoài ra, cử tri các địa phương cũng đề cập nhiều vấn đề như chống lãng phí đất công, tài sản công chờ quy hoạch; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại. 

Cử tri Phạm Hồng Hà (phường Phước Thắng) có nêu 2 ý kiến liên quan đến vấn đề ô nhiễm và đề nghị nạo vét kênh mương liên quan đến nhiều phường. Ngoài ra, đề xuất di dời các cơ sở chế biến thủy hải sản không đủ điều kiện hoạt động và gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn các khu dân cư.

- Ảnh 3.

Ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Khánh Hải cho rằng các ý kiến cử tri đều rất sát thực tế và phản ánh đúng những vấn đề người dân đang quan tâm trong không gian phát triển mới của TPHCM. 

Ông cũng trao đổi trực tiếp với cử tri về các nội dung liên quan đến quy hoạch, hạ tầng, quản lý đất đai, giá cả thị trường, chính sách thuế, việc làm cho thanh niên và công tác giải quyết đơn thư của công dân.

Các đại biểu cho biết những ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ kiến nghị theo thẩm quyền địa phương và trung ương; đồng thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đối với một số kiến nghị của cử tri liên quan trực tiếp đến giải quyết vụ việc cá nhân, cũng sẽ được tổng hợp gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng”

(NLĐO) - Tại buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH, cử tri 7 xã phía Tây TPHCM kiến nghị xử lý an toàn thực phẩm, hàng gian giả, các dự án quy hoạch treo kéo dài...

Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá thực chất việc giải quyết những kiến nghị của cử tri

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh.

Cử tri TPHCM kiến nghị mạnh tay với thực phẩm bẩn, tháo gỡ quy hoạch treo

(NLĐO)- Cử tri TPHCM bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm học đường, quy hoạch "treo", giá cả leo thang; đồng thời kiến nghị đẩy mạnh cải cách hành chính...

