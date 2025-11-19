TPHCM đề xuất các lĩnh vực hợp tác ưu tiên với CH Czech

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Czech Milos Vystrcil nhân dịp ông thăm TPHCM hôm 19-11 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Ảnh: Duy Phú

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng việc Chủ tịch Thượng viện chọn TPHCM làm chặng đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự coi trọng và tin tưởng của lãnh đạo cấp cao CH Czech đối với vai trò và tiềm năng hợp tác của thành phố, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước tiếp tục được củng cố qua cả kênh ngoại giao nhà nước và ngoại giao nghị viện.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025). Đây là một dấu mốc đặc biệt, nhắc nhở hai bên về chặng đường hợp tác bền chặt, tin cậy và hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ảnh: Duy Phú

CH Czech hiện là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều trên 2 tỉ USD/năm và nhiều lĩnh vực hợp tác phát triển tích cực như công nghiệp chế tạo, công nghệ môi trường, y tế - dược phẩm, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. TPHCM luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các đối tác CH Czech, đồng thời đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán CH Czech trong việc kết nối doanh nghiệp và cộng đồng hai bên.

Thế mạnh của CH Czech là công nghiệp chế tạo, an ninh mạng, cơ khí - chế tạo máy, năng lượng xanh, môi trường, y tế, thiết bị y khoa, giáo dục và đào tạo nghề, công nghệ nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Ảnh: Duy Phú

Đề xuất hợp tác

Căn cứ các thế mạnh của CH Czech và mục tiêu phát triển dài hạn của TPHCM, ông Nguyễn Văn Được đề xuất triển khai hợp tác trên các lĩnh vực.

Thứ nhất, trong lĩnh vực an ninh mạng, chính phủ điện tử và công nghệ số, CH Czech là được đánh giá là một trong những quốc gia có năng lực phòng vệ mạng mạnh và tiêu chuẩn cao của châu Âu.

TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với các tập đoàn và tổ chức của CH Czech về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và phát triển các nền tảng số, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân lực công nghệ cao phục vụ quá trình chuyển đổi số của thành phố.

Ảnh: Duy Phú

Thứ hai, trong lĩnh vực công nghệ môi trường, xử lý nước và chất thải, TPHCM mong muốn tăng cường trao đổi và hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu của CH Czech nhằm ứng dụng các công nghệ xanh, bền vững phục vụ nhu cầu phát triển đô thị hiện đại của thành phố.

Thứ ba, trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và thiết bị kĩ thuật, sự hợp tác với các doanh nghiệp CH Czech trong chế tạo máy, tự động hóa và thiết bị công nghiệp sẽ giúp TP HCM đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các khu công nghiệp và khu công nghệ cao của thành phố.

Ảnh: Duy Phú

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm và công nghệ của CH Czech trong phát triển mô hình năng lượng bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, dược - sinh phẩm, đào tạo nhân lực y tế và khoa học ứng dụng, hai bên có nhiều cơ sở để mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và học bổng.

TPHCM mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy và hiệu quả của CH Czech tại Việt Nam, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức CH Czech đến tìm hiểu đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu tương đồng. Ông Nguyễn Văn Được tin tưởng các định hướng hợp tác nêu trên sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - CH Czech, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Mong muốn hợp tác hơn nữa

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Czech nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ tốt đẹp, nhiều điểm tương đồng và cùng hướng tới mục tiêu an toàn, an ninh và thịnh vượng, đặc biệt là việc quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo ông, đoàn đại biểu trong chuyến thăm có các đại diện địa phương và đoàn doanh nghiệp của CH Czech sang Việt Nam với mong muốn liên kết, phát triển quan hệ song phương để đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.

Về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, ông cho rằng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục được xem là nền tảng cho tương lai thành công của cả hai quốc gia. Bên cạnh đó, môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam cũng là một vấn đề lớn mà CH Czech quan tâm. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), CH Czech có nhiều công ty thành công và có khả năng hợp tác hỗ trợ phía Việt Nam.

Ông cho hay phái đoàn CH Czech chia sẻ và đồng cảm về những khủng hoảng thiên tai tại Việt Nam, đồng thời đã gửi quà cho Hội Chữ thập đỏ để hỗ trợ giáo dục cho các khu vực bị ảnh hưởng.



