HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Đề xuất hỗ trợ mỗi Công an cấp xã 5 triệu đồng/tháng

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đây là giải pháp quan trọng nhằm giữ chân những cán bộ Công an có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy

TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Công an cấp xã, Đồn Công an trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2028.

Theo dự thảo tờ trình, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cấp xã đang thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bên cạnh đó, phải làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm. 

Theo khảo sát, thời gian làm việc bình quân trong 1 tuần của 1 cán bộ Công an cấp xã là 127 giờ, trung bình là 18 giờ/ngày (tính cả thứ Bảy và Chủ nhật), vượt quá thời gian quy định của Bộ luật Lao động.

Lực lượng Công an cấp xã còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ngoài chức năng của ngành Công an do cấp ủy, chính quyền địa phương giao trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội; hỗ trợ đắc lực cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã ổn định, đi vào hoạt động hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

TPHCM: Đề xuất hỗ trợ mỗi Công an cấp phường 5 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Công an phường Diên Hồng, TPHCM ra quân thực hiện nhiệm vụ (Ảnh minh họa)

Với đặc thù là lực lượng gần dân, sát dân và bám địa bàn 24/24 giờ, Công an cấp xã đã trở thành lực lượng trực tiếp gánh vác nhiều công việc phục vụ quản lý xã hội, hỗ trợ chính quyền địa phương và phối hợp triển khai các nhiệm vụ do thành phố, sở ngành và UBND các cấp giao thực hiện.

Theo đó, Công an cấp xã đã tham gia các nhiệm vụ phục vụ công tác an sinh xã hội và quản lý địa bàn mà nhiều khi không thuộc chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an, đồng thời phối hợp thực hiện các chiến dịch quản lý đô thị và cũng như hỗ trợ nhiều chương trình lớn và các nhiệm vụ đột xuất của thành phố. 

Cụ thể, Công an cấp xã đi từng con hẻm, gõ từng cánh cửa để phát thư mời, thông báo của địa phương; rà soát từng hộ dân để xác minh nhân khẩu, hoàn cảnh gia đình phục vụ các chương trình hỗ trợ xã hội; hỗ trợ lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế; phối hợp phát tiền hỗ trợ, phát quà an sinh, nhu yếu phẩm cho người dân trong các đợt thiên tai, dịch bệnh hoặc khó khăn đột xuất.

Cạnh đó, tham gia lập lại trật tự lòng lề đường, giải tỏa chợ tự phát, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, hỗ trợ cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng; phối hợp cùng các đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh, nhà trọ, chung cư mini, cơ sở có nguy cơ cháy nổ hoặc vi phạm trật tự xã hội; trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, điều tiết trật tự, bảo vệ an toàn cho người dân và hỗ trợ các đoàn công tác của thành phố khi xuống địa bàn tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, hội thao…

"Tất cả đều đòi hỏi lực lượng Công an cấp xã phải trực tiếp có mặt, bất kể ngày đêm, mưa nắng. Trong nhiều đợt cao điểm, cán bộ Công an cấp xã phải làm việc liên tục ngoài giờ hành chính, đến tận khuya hoặc ngày nghỉ để hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tiến độ chung theo yêu cầu của thành phố" - dự thảo tờ trình nêu. 

TPHCM đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ Công an cấp xã và Đồn Công an với mức chi hỗ trợ 5.000.000 đồng/người/tháng. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm giữ chân những cán bộ có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Nếu hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cấp xã, Đồn Công an trên địa bàn TPHCM với mức 5.000.000đồng/người/tháng. Dự kiến ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng Công an cấp xã, Đồn Công an khoảng 766.140.000.000 đồng/năm đối với 12.769 Công an.


Tin liên quan

Cao điểm ra quân 45 ngày, Công an TPHCM xử phạt rất nhiều người

Cao điểm ra quân 45 ngày, Công an TPHCM xử phạt rất nhiều người

(NLĐO) - Công an TPHCM đang mở cao điểm 45 ngày ra quân ở tất cả các phường xã, xử phạt nhiều người về một hành vi vi phạm

Công an TPHCM cảnh báo về chiêu lừa mới, người dân cần biết

(NLĐO) - Với các thông tin được chính nạn nhân cung cấp, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và đánh cắp thông tin cá nhân

Công an TPHCM bắt 3 người phụ nữ cùng thực hiện một hành vi

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 3 phụ nữ cùng thực hiện một hành vi sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân

công an hỗ trợ cấp xã TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo