TPHCM: Đề xuất hỗ trợ mỗi Công an cấp xã 5 triệu đồng/tháng

TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Công an cấp xã, Đồn Công an trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2028.

Theo dự thảo tờ trình, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cấp xã đang thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bên cạnh đó, phải làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm.

Theo khảo sát, thời gian làm việc bình quân trong 1 tuần của 1 cán bộ Công an cấp xã là 127 giờ, trung bình là 18 giờ/ngày (tính cả thứ Bảy và Chủ nhật), vượt quá thời gian quy định của Bộ luật Lao động.

Lực lượng Công an cấp xã còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ngoài chức năng của ngành Công an do cấp ủy, chính quyền địa phương giao trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội; hỗ trợ đắc lực cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã ổn định, đi vào hoạt động hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với đặc thù là lực lượng gần dân, sát dân và bám địa bàn 24/24 giờ, Công an cấp xã đã trở thành lực lượng trực tiếp gánh vác nhiều công việc phục vụ quản lý xã hội, hỗ trợ chính quyền địa phương và phối hợp triển khai các nhiệm vụ do thành phố, sở ngành và UBND các cấp giao thực hiện.

Theo đó, Công an cấp xã đã tham gia các nhiệm vụ phục vụ công tác an sinh xã hội và quản lý địa bàn mà nhiều khi không thuộc chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an, đồng thời phối hợp thực hiện các chiến dịch quản lý đô thị và cũng như hỗ trợ nhiều chương trình lớn và các nhiệm vụ đột xuất của thành phố.

Cụ thể, Công an cấp xã đi từng con hẻm, gõ từng cánh cửa để phát thư mời, thông báo của địa phương; rà soát từng hộ dân để xác minh nhân khẩu, hoàn cảnh gia đình phục vụ các chương trình hỗ trợ xã hội; hỗ trợ lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế; phối hợp phát tiền hỗ trợ, phát quà an sinh, nhu yếu phẩm cho người dân trong các đợt thiên tai, dịch bệnh hoặc khó khăn đột xuất.

Cạnh đó, tham gia lập lại trật tự lòng lề đường, giải tỏa chợ tự phát, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, hỗ trợ cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng; phối hợp cùng các đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh, nhà trọ, chung cư mini, cơ sở có nguy cơ cháy nổ hoặc vi phạm trật tự xã hội; trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, điều tiết trật tự, bảo vệ an toàn cho người dân và hỗ trợ các đoàn công tác của thành phố khi xuống địa bàn tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, hội thao…

"Tất cả đều đòi hỏi lực lượng Công an cấp xã phải trực tiếp có mặt, bất kể ngày đêm, mưa nắng. Trong nhiều đợt cao điểm, cán bộ Công an cấp xã phải làm việc liên tục ngoài giờ hành chính, đến tận khuya hoặc ngày nghỉ để hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tiến độ chung theo yêu cầu của thành phố" - dự thảo tờ trình nêu.

TPHCM đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ Công an cấp xã và Đồn Công an với mức chi hỗ trợ 5.000.000 đồng/người/tháng. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm giữ chân những cán bộ có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nếu hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cấp xã, Đồn Công an trên địa bàn TPHCM với mức 5.000.000đồng/người/tháng. Dự kiến ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng Công an cấp xã, Đồn Công an khoảng 766.140.000.000 đồng/năm đối với 12.769 Công an.



