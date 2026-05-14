Pháp luật

Cao điểm ra quân 45 ngày, Công an TPHCM xử phạt rất nhiều người

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đang mở cao điểm 45 ngày ra quân ở tất cả các phường xã, xử phạt nhiều người về một hành vi vi phạm

Ngày 14-5, Công an TPHCM cho biết thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày ra quân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, công an các phường xã đã xử lý nhiều người vi phạm, cho viết cam kết không tái phạm.

Công an phường Chợ Lớn đã bắt quả tang La Tuyết A. (SN 1988) phát tờ rơi quảng cáo trái phép nội dung "cho vay đơn giản, trả dễ dàng).

Bà A. bị phát hiện phát tờ rơi cho vay

Tổ công tác đã mời bà A. về trụ sở làm việc đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM tiếp tục làm rõ hành vi.

Trong đợt cao điểm ra quân, Công an phường Bình Đông đã phát hiện ông Nguyễn Trường G. (SN 1985) có hành vi dán quảng cáo sai quy định nơi công cộng. Công an phường đã phối hợp lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi treo, dán quảng cáo sai quy định nơi công cộng theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh công tác xử lý, lực lượng chức năng yêu cầu ông G. tháo gỡ, thu gom toàn bộ các nội dung quảng cáo trái phép nhằm khắc phục hậu quả, giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Một người buộc phải xoá quảng cáo đã dán

Cũng liên quan hành vi treo quảng cáo sai quy định, sau khi lập hồ sơ xử phạt, Công an phường Trung Mỹ Tây đã yêu cầu Nguyễn Quốc B. (SN 2006) và Nguyễn Quang T. (SN 1991) tháo gỡ, thu gom toàn bộ các biển quảng cáo trái phép nhằm khắc phục hậu quả, giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an phường Tân Khánh cũng bắt quả tang ông Mai Văn T. (SN 1972) phát tán tờ rơi quảng cáo hút hầm cầu; Công an phường Hạnh Thông xử phạt ông Phùng Ngọc S. (SN 1991) đang thực hiện hành vi treo quảng cáo lên cột điện; Công an phường Diên Hồng cũng xử phạt ông Phạm Minh H. (SN 1984) do dán tờ rơi quảng cáo cửa cuốn…

Công an TPHCM khuyến cáo người dân và các tổ chức nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, không treo, dán, phát tán tờ rơi, biển quảng cáo sai quy định tại nơi công cộng. 

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, hình ảnh văn minh của thành phố và gây bức xúc trong dư luận. 

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Công an TPHCM kêu gọi người dân nâng cao ý thức, không tiếp tay cho "quảng cáo bẩn", đồng thời chủ động phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn và đáng sống.

Công an TPHCM bắt nhóm người xông vào nhà cướp tài sản để siết nợ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt một nhóm người xông vào nhà dân, dùng hung khí đe doạ, tấn công rồi cướp tài sản để siết nợ

