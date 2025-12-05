HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM trong quý III/2025

Tin: Huyền Trân, Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Báo Người Lao Động có 4 tác phẩm được khen thưởng tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM trong quý III/2025

Sáng 5-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức khen thưởng, trao kinh phí hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí TPHCM có tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố trong quý III/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đánh giá các tác phẩm gửi về tham gia đều có sự đầu tư cao, chất lượng đồng đều.

Quý III/2025 là khoảng thời gian có nhiều cột mốc quan trọng, là thời gian thành phố có nhiều sự đổi mới, đặc biệt là việc chính thức vận hành chính quyền 2 cấp. Qua đó, các tác phẩm báo chí không chỉ bảo đảm chất lượng nội dung, tính khách quan và chân thực mà còn phản ánh kịp thời, sinh động các vấn đề thực tiễn của Thành phố. 

Những tác phẩm hay, xuất sắc trong quý đã đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình, không ngừng đổi mới và phát triển.

Khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM trong quý III/2025 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, các tác phẩm cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, biểu dương hình ảnh, giá trị nhân văn tốt đẹp, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển TPHCM một cách chủ động, sáng tạo. Ông đề nghị các tác phẩm cần duy trì tính dẫn đầu của báo chí, góp phần lan tỏa giá trị của thành phố, nhất là trên các nền tảng số.

Khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM trong quý III/2025 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, trao thư khen cho các tác phẩm thuộc nhóm Phóng sự, điều tra, bài phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục.

Lưu ý chủ đề cần tập trung cho quý IV/2025 và đầu năm 2026, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh cần tuyên truyền các nội dung về hoạt động chăm lo Tết cho người dân của thành phố; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai cùng các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội của thành phố. Hơn hết, báo chí cần tiếp tục đi sâu vào các giải pháp, hiến kế giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM trong quý III/2025 - Ảnh 3.

Trao thư khen và hoa chúc mừng cho các tác phẩm thuộc nhóm phóng sự, điều tra, bài phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục.

Khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM trong quý III/2025 - Ảnh 4.

Trao thư khen và hoa chúc mừng cho các tác phẩm thuộc nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính diễn đàn.

Khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM trong quý III/2025 - Ảnh 5.

Trao thư khen và hoa chúc mừng cho các tác phẩm thuộc nhóm phóng sự ảnh.

Sau quá trình xét chọn công tâm, khách quan, các tác phẩm tiêu biểu nhất trong quý III đã được lựa chọn để trao hỗ trợ theo đúng quy định. Ban tổ chức đã xét chọn 70 tác phẩm báo chí thuộc các thể loại phóng sự, diễn đàn hoặc sản phẩm mang tính diễn đàn, chính luận, phóng sự ảnh, tin - ảnh, tác phẩm báo chí đa phương tiện.

Trong đợt này, Báo Người Lao Động có 4 tác phẩm được khen thưởng, cụ thể:

1. Tác phẩm: Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành (Nhóm tác giả: Sỹ Hưng, Hải Yến), thuộc nhóm phóng sự, điều tra, bài phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục.

2. Tuyến bài: Chính quyền địa phương 2 cấp: Vì dân, gần dân, hiệu quả (Nhóm tác giả: Bùi Hoài Sơn, Lê Vĩnh, Thanh Thảo, Ngọc Giang, Ái My, Huyền Trân, Phan Anh, Quỳnh Trâm), thuộc nhóm Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính diễn đàn.

3. Loạt bài: Việt Nam không ngừng phát triển, tăng vị thế (Nhóm tác giả: Minh Chiến, Thùy Linh, Văn Duẩn, Phan Anh, Quốc Anh, Ngọc Qúy, Lê Vĩnh), thuộc nhóm Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính diễn đàn.

4. Tác phẩm: Hình ảnh ghi dấu vận hành chính quyền 2 cấp tại TPHCM (Tác giả: Hoàng Triều), thuộc nhóm phóng sự ảnh.

Tin liên quan

TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc

TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc

(NLĐO) - Giải thưởng khẳng định vị trí của VHNT, báo chí trong việc xây dựng con người TP HCM giàu nhân ái, nghĩa tình, sáng tạo.

Báo Người Lao Động đoạt 2 giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM"

(NLĐO) - 18 tác phẩm xuất sắc của 57 tác giả đã đoạt giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM" năm 2025

60 tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam"

(NLĐO)- Giải thưởng thu hút hơn 800 tác phẩm tham dự thuộc 4 loại hình báo chí, các tác phẩm phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục, bám sát các vấn đề thời sự.

