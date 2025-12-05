Khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM trong quý III/2025

Sáng 5-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức khen thưởng, trao kinh phí hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí TPHCM có tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố trong quý III/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đánh giá các tác phẩm gửi về tham gia đều có sự đầu tư cao, chất lượng đồng đều.

Quý III/2025 là khoảng thời gian có nhiều cột mốc quan trọng, là thời gian thành phố có nhiều sự đổi mới, đặc biệt là việc chính thức vận hành chính quyền 2 cấp. Qua đó, các tác phẩm báo chí không chỉ bảo đảm chất lượng nội dung, tính khách quan và chân thực mà còn phản ánh kịp thời, sinh động các vấn đề thực tiễn của Thành phố.

Những tác phẩm hay, xuất sắc trong quý đã đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình, không ngừng đổi mới và phát triển.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, các tác phẩm cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, biểu dương hình ảnh, giá trị nhân văn tốt đẹp, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển TPHCM một cách chủ động, sáng tạo. Ông đề nghị các tác phẩm cần duy trì tính dẫn đầu của báo chí, góp phần lan tỏa giá trị của thành phố, nhất là trên các nền tảng số.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, trao thư khen cho các tác phẩm thuộc nhóm Phóng sự, điều tra, bài phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục.

Lưu ý chủ đề cần tập trung cho quý IV/2025 và đầu năm 2026, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh cần tuyên truyền các nội dung về hoạt động chăm lo Tết cho người dân của thành phố; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai cùng các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội của thành phố. Hơn hết, báo chí cần tiếp tục đi sâu vào các giải pháp, hiến kế giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Trao thư khen và hoa chúc mừng cho các tác phẩm thuộc nhóm phóng sự, điều tra, bài phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục.

Trao thư khen và hoa chúc mừng cho các tác phẩm thuộc nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính diễn đàn.

Trao thư khen và hoa chúc mừng cho các tác phẩm thuộc nhóm phóng sự ảnh.

Sau quá trình xét chọn công tâm, khách quan, các tác phẩm tiêu biểu nhất trong quý III đã được lựa chọn để trao hỗ trợ theo đúng quy định. Ban tổ chức đã xét chọn 70 tác phẩm báo chí thuộc các thể loại phóng sự, diễn đàn hoặc sản phẩm mang tính diễn đàn, chính luận, phóng sự ảnh, tin - ảnh, tác phẩm báo chí đa phương tiện.