Thời sự

TPHCM đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy đóng góp cho thành phố

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Lãnh đạo TPHCM ghi nhận và đánh giá cao quá trình phát triển của doanh nghiệp, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường với các lĩnh vực kinh doanh trụ cột

Chiều 24-2, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (phường Dĩ An) nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Nhân dịp đầu năm mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty; chúc công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM trân trọng cảm ơn sự đồng hành, đóng góp tích cực, thiết thực và hiệu quả của công ty đối với sự phát triển của thành phố, đặc biệt là trong các hoạt động vì cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội.

Lãnh đạo TPHCM ghi nhận và đánh giá cao quá trình phát triển của công ty, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường với các lĩnh vực kinh doanh trụ cột.

Bí thư Thành ủy TPHCM đặt niềm tin và kỳ vọng, trong thời gian tới, công ty tiếp tục khai thác dư địa phát triển ở các lĩnh vực trụ cột, thế mạnh như: sản xuất công nghiệp da giày; sản xuất công nghiệp túi xách; đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản, hạ tầng công nghiệp; cảng và logistics; du lịch; thương mại và dịch vụ.

TPHCM đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy đóng góp cho Thành phố - Ảnh 1.

Nhân dịp đầu năm mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình đã báo cáo khái quát tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; công tác chăm lo, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Đồng thời chia sẻ định hướng, mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TPHCM đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy đóng góp cho Thành phố - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng những đóng góp của công ty vào sự phát triển TPHCM; gửi tặng đơn vị bức tranh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo công ty kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo TPHCM một số nội dung liên quan đến dự án khu phức hợp về đầu tư thương mại, trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng (TOD).

Lãnh đạo công ty cũng bày tỏ mong muốn, TPHCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai hoàn thành sớm, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước các kiến nghị và đề xuất của công ty, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và khẳng định, TPHCM luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định lãnh đạo TPHCM sẽ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với công ty để tập trung tháo gỡ, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của công ty.

