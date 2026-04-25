TPHCM: Dự án 10.000 tỉ đồng giảm kẹt xe khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

TPHCM: Dự án 10.000 tỉ đồng giảm kẹt xe khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM xem xét dự án PPP hơn 10.000 tỉ đồng cải tạo trục Hàng Xanh - Bình Triệu, kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ Đông Bắc.

Sở Tài chính TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về đề xuất đầu tư dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 10.200 tỉ đồng.

TPHCM triển khai dự án 10 . 000 Tỉ đồng giảm kẹt xe khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu - Ảnh 1.

Khu vực từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu thường xuyên ùn ứ

Thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông

Theo hồ sơ do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC đề xuất, dự án có quy mô khoảng 26,8 ha, trải dài từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu.

Mục tiêu trọng tâm là tách dòng giao thông liên vùng và nội đô, giảm xung đột tại các điểm nóng ùn tắc, đặc biệt tại nút Hàng Xanh; đồng thời khai thác không gian ngầm để bố trí hạ tầng công cộng như bến xe buýt, phát triển thương mại và tạo quỹ tái định cư tại chỗ.

Về quy mô đầu tư, dự án dự kiến cải tạo, mở rộng các trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn Quốc lộ 13; kết hợp xây dựng tuyến đường trên cao nhằm hình thành làn xe tốc độ cao. 

Nút giao Hàng Xanh sẽ được cải tạo thành nút giao khác mức đa tầng, trong khi cầu Bình Triệu 3 cũng được xây dựng mới để tăng năng lực qua sông Sài Gòn. Ngoài ra, dự án còn bao gồm khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng.

Dự án được đề xuất triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó nhà đầu tư thu xếp khoảng 8.021 tỉ đồng, ngân sách nhà nước tham gia khoảng 2.191 tỉ đồng, chủ yếu cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đổi lại, nhà đầu tư dự kiến được thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông hiện hữu.

Đề xuất gộp dự án, làm rõ pháp lý PPP

Theo Sở Tài chính, qua ý kiến của các sở, ngành và địa phương liên quan, việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách nhằm đồng bộ với kế hoạch nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (dự kiến khởi công năm 2027), tránh tình trạng "thắt cổ chai", đồng thời tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cửa ngõ Đông Bắc TPHCM.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng chỉ ra dự án có sự trùng lắp một phần với các dự án đang được Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án giao thông nghiên cứu, như mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và nâng cấp đường Đinh Bộ Lĩnh. Do đó, Sở Tài chính kiến nghị dừng các đề án riêng lẻ này để tích hợp vào dự án tổng thể theo hình thức PPP.

Một số vấn đề khác cũng được lưu ý, như hồ sơ đề xuất hiện chưa xác định rõ ranh giới, vị trí cụ thể các hạng mục và quỹ đất đối ứng; cần làm rõ sự phù hợp với quy hoạch, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này dự kiến bố trí các nhà ga của nhiều tuyến metro và phát triển theo mô hình TOD.

Đáng chú ý, Sở Tài chính đề xuất UBND TP chỉ chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án theo hình thức PPP, chưa xem xét cụ thể loại hợp đồng BT ở giai đoạn này. Các nội dung về hiệu quả đầu tư, phương án tài chính và hình thức hợp đồng sẽ được đánh giá kỹ hơn ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính kiến nghị UBND TPHCM giao liên danh nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong vòng 3 tháng và tự chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được phê duyệt.

Xanh đô thị, mát tinh thần: Những "điểm hẹn xanh" của người dân TPHCM

Xanh đô thị, mát tinh thần: Những "điểm hẹn xanh" của người dân TPHCM

(NLĐO) - Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những công viên cây xanh tại thành phố đã và đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của hầu hết người dân.

Quốc lộ 13 TPHCM đường Đinh Bộ Lĩnh đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo