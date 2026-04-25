TPHCM: Dự án 10.000 tỉ đồng giảm kẹt xe khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu

Sở Tài chính TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về đề xuất đầu tư dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 10.200 tỉ đồng.

Khu vực từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu thường xuyên ùn ứ

Thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông

Theo hồ sơ do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC đề xuất, dự án có quy mô khoảng 26,8 ha, trải dài từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu.

Mục tiêu trọng tâm là tách dòng giao thông liên vùng và nội đô, giảm xung đột tại các điểm nóng ùn tắc, đặc biệt tại nút Hàng Xanh; đồng thời khai thác không gian ngầm để bố trí hạ tầng công cộng như bến xe buýt, phát triển thương mại và tạo quỹ tái định cư tại chỗ.

Về quy mô đầu tư, dự án dự kiến cải tạo, mở rộng các trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn Quốc lộ 13; kết hợp xây dựng tuyến đường trên cao nhằm hình thành làn xe tốc độ cao.

Nút giao Hàng Xanh sẽ được cải tạo thành nút giao khác mức đa tầng, trong khi cầu Bình Triệu 3 cũng được xây dựng mới để tăng năng lực qua sông Sài Gòn. Ngoài ra, dự án còn bao gồm khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng.

Dự án được đề xuất triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó nhà đầu tư thu xếp khoảng 8.021 tỉ đồng, ngân sách nhà nước tham gia khoảng 2.191 tỉ đồng, chủ yếu cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đổi lại, nhà đầu tư dự kiến được thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông hiện hữu.

Đề xuất gộp dự án, làm rõ pháp lý PPP

Theo Sở Tài chính, qua ý kiến của các sở, ngành và địa phương liên quan, việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách nhằm đồng bộ với kế hoạch nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (dự kiến khởi công năm 2027), tránh tình trạng "thắt cổ chai", đồng thời tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cửa ngõ Đông Bắc TPHCM.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng chỉ ra dự án có sự trùng lắp một phần với các dự án đang được Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án giao thông nghiên cứu, như mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và nâng cấp đường Đinh Bộ Lĩnh. Do đó, Sở Tài chính kiến nghị dừng các đề án riêng lẻ này để tích hợp vào dự án tổng thể theo hình thức PPP.

Một số vấn đề khác cũng được lưu ý, như hồ sơ đề xuất hiện chưa xác định rõ ranh giới, vị trí cụ thể các hạng mục và quỹ đất đối ứng; cần làm rõ sự phù hợp với quy hoạch, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này dự kiến bố trí các nhà ga của nhiều tuyến metro và phát triển theo mô hình TOD.

Đáng chú ý, Sở Tài chính đề xuất UBND TP chỉ chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án theo hình thức PPP, chưa xem xét cụ thể loại hợp đồng BT ở giai đoạn này. Các nội dung về hiệu quả đầu tư, phương án tài chính và hình thức hợp đồng sẽ được đánh giá kỹ hơn ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính kiến nghị UBND TPHCM giao liên danh nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong vòng 3 tháng và tự chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được phê duyệt.