Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội thành phố - vừa ký văn bản thông báo kết luận tại cuộc họp chuyên đề nhà ở xã hội (phiên họp thứ 2).

Theo đó, ông Hoàng Nguyên Dinh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất việc ủy quyền cho UBND các phường, xã và đặc khu thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư (theo quy định tại Nghị định số 192/2025); báo cáo, đề xuất trình UBND TPHCM trước ngày 25-5.

TPHCM dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý II/2026.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét thành lập Tổ công tác chuyên trách; hoàn thành trước ngày 20-5.

Tổ công tác này sẽ tham mưu giải quyết các thủ tục liên quan đến nhà ở xã hội và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND TPHCM ban hành Quyết định quy định Quy chế phối hợp trong việc xác định, quản lý và sử dụng số tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền theo trình tự, thủ tục rút gọn. Công tác tham mưu hoàn thành trước 30-5.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các dự án đã được UBND TPHCM thống nhất với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về phương án xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó, khẩn trương báo cáo, đề xuất trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với từng dự án trước ngày 24-5.