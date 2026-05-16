TPHCM: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý II/2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý II/2026

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM sẽ nghiên cứu ủy quyền UBND cấp xã lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội thành phố - vừa ký văn bản thông báo kết luận tại cuộc họp chuyên đề nhà ở xã hội (phiên họp thứ 2).

Theo đó, ông Hoàng Nguyên Dinh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất việc ủy quyền cho UBND các phường, xã và đặc khu thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư (theo quy định tại Nghị định số 192/2025); báo cáo, đề xuất trình UBND TPHCM trước ngày 25-5.

TPHCM: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý II-2026 - Ảnh 1.

TPHCM dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý II/2026.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét thành lập Tổ công tác chuyên trách; hoàn thành trước ngày 20-5.

Tổ công tác này sẽ tham mưu giải quyết các thủ tục liên quan đến nhà ở xã hội và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND TPHCM ban hành Quyết định quy định Quy chế phối hợp trong việc xác định, quản lý và sử dụng số tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền theo trình tự, thủ tục rút gọn. Công tác tham mưu hoàn thành trước 30-5.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các dự án đã được UBND TPHCM thống nhất với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về phương án xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó, khẩn trương báo cáo, đề xuất trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với từng dự án trước ngày 24-5.

Rõ trách nhiệm

Đối với 41 dự án nhà ở xã hội dự kiến khởi công trong quý II/2026, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đối với từng dự án.

Trong đó, xác định rõ tiến độ, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.

Định kỳ hàng tuần, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TPHCM, đồng gửi Sở Xây dựng và Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội; tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp chậm trễ, chưa hoàn thành nhiệm vụ để trình UBND TPHCM xem xét tại kỳ họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo.

Tin liên quan

Đưa nhà ở xã hội gần công nhân hơn

Đưa nhà ở xã hội gần công nhân hơn

Cần nhiều giải pháp đồng bộ để công nhân - lao động có thể tiếp cận chính sách nhà ở xã hội

Thêm “cửa” an cư cho người lao động tại TPHCM

(NLĐO)- Mục tiêu hợp tác giữa hai đơn vị là sẽ phát triển, hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Thêm hy vọng an cư cho công nhân

LĐLĐ TP HCM hợp tác với doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội, mở thêm cơ hội an cư, giúp người lao động ổn định cuộc sống

khu đô thị nhà ở xã hội phát triển nhà ở xã hội dự án nhà ở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo