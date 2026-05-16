TPHCM: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý II/2026

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội thành phố - vừa ký văn bản thông báo kết luận tại cuộc họp chuyên đề nhà ở xã hội (phiên họp thứ 2).
Theo đó, ông Hoàng Nguyên Dinh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất việc ủy quyền cho UBND các phường, xã và đặc khu thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư (theo quy định tại Nghị định số 192/2025); báo cáo, đề xuất trình UBND TPHCM trước ngày 25-5.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét thành lập Tổ công tác chuyên trách; hoàn thành trước ngày 20-5.
Tổ công tác này sẽ tham mưu giải quyết các thủ tục liên quan đến nhà ở xã hội và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND TPHCM ban hành Quyết định quy định Quy chế phối hợp trong việc xác định, quản lý và sử dụng số tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền theo trình tự, thủ tục rút gọn. Công tác tham mưu hoàn thành trước 30-5.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các dự án đã được UBND TPHCM thống nhất với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về phương án xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó, khẩn trương báo cáo, đề xuất trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với từng dự án trước ngày 24-5.
Rõ trách nhiệm
Đối với 41 dự án nhà ở xã hội dự kiến khởi công trong quý II/2026, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đối với từng dự án.
Trong đó, xác định rõ tiến độ, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.
Định kỳ hàng tuần, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TPHCM, đồng gửi Sở Xây dựng và Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.
Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội; tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp chậm trễ, chưa hoàn thành nhiệm vụ để trình UBND TPHCM xem xét tại kỳ họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo.
Bình luận (0)