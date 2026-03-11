Thêm hy vọng an cư cho công nhân

Mới đây, LĐLĐ TP HCM và Công ty CP Phát triển Dịch vụ LNT 7979 (LNT Group) đã ký biên bản ghi nhớ "Về việc hợp tác triển khai dự án nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân (CN) - lao động trên địa bàn TP HCM". Chương trình được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển NƠXH, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở bức thiết, giúp người lao động (NLĐ) sớm ổn định chỗ ở và yên tâm làm việc lâu dài.

Giấc mơ không còn xa vời

Theo biên bản ghi nhớ, LĐLĐ TP HCM và LNT Group sẽ phối hợp phát triển các dự án NƠXH dành cho NLĐ thuộc hệ thống Công đoàn thành phố. Hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng hơn 199.000 căn NƠXH đến năm 2030 theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30-7-2025 của Thành ủy TP HCM. Hai bên đặt mục tiêu đến năm 2030 phối hợp phát triển và hoàn thành tối thiểu 30.000 căn.

LĐLĐ TP HCM và LNT Group ký kết phối hợp thực hiện nhà ở xã hội cho người lao động

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị thống nhất nghiên cứu triển khai dự án trọng điểm đầu tiên tại khu vực Châu Đức (thuộc TP HCM) - nơi tập trung nhiều KCN, nhu cầu nhà ở của CN rất lớn. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định chỗ ở cho hàng chục ngàn lao động đang sinh sống và làm việc tại khu vực này.

Ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LNT Group, tin tưởng sự phối hợp giữa hai đơn vị sẽ tạo ra các sản phẩm nhà ở chất lượng với giá thành hợp lý. Doanh nghiệp (DN) sẽ chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương án tài chính tối ưu nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án. Trong khi đó, tổ chức Công đoàn sẽ khảo sát nhu cầu thực tế để bảo đảm dự án triển khai đúng đối tượng.

Hai bên cũng sẽ thành lập tổ công tác chung gồm các nhân sự chuyên môn nhằm thường xuyên trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Các hoạt động được cam kết triển khai công khai, minh bạch, ngăn ngừa tình trạng trục lợi chính sách.

Ông Lành cũng bày tỏ mong muốn chính quyền TP HCM và các cơ quan chức năng hỗ trợ về thủ tục, pháp lý, đồng thời tăng cường nguồn vốn ưu đãi để giảm giá thành, giúp NLĐ dễ dàng tiếp cận chính sách NƠXH.

Trước đó, LĐLĐ TP HCM và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ phát triển 20.000 căn NƠXH cho CN. Các dự án được định hướng đầu tư đồng bộ, không chỉ bảo đảm chất lượng nhà ở mà còn xây dựng hệ thống tiện ích nội khu như cửa hàng tiện lợi, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, cửa hàng dịch vụ… nhằm tạo môi trường sống thuận tiện cho NLĐ.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, cho biết các dự án NƠXH sẽ tập trung tại những khu vực có đông NLĐ như các KCN, KCX, khu công nghệ cao ở các địa bàn Phú Mỹ, Châu Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh hoặc các khu vực có kết nối thuận tiện đến những nơi này. Mục tiêu là khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc không quá 15 km và DN sẽ hỗ trợ xe buýt miễn phí cho CN đi lại.

"Để góp phần giúp TP HCM hoàn thành mục tiêu phát triển khoảng 200.000 căn NƠXH đến năm 2030, các cơ quan quản lý nhà nước cần rút ngắn quy trình phê duyệt dự án, đồng thời có chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi khoảng 70% tổng giá trị dự án" - ông Thái kiến nghị.

Nhu cầu cấp thiết

Liên quan đến chính sách NƠXH, tại các buổi tiếp xúc cử tri gần đây, nhiều NLĐ và cán bộ Công đoàn đã nêu ý kiến, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nhà ở.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tú, NLĐ tại phường Minh Phụng (TP HCM), cho biết giá NƠXH tại thành phố hiện vẫn vượt quá khả năng chi trả của phần lớn CN, trong khi thủ tục vay vốn còn rườm rà, phức tạp. Chị mong muốn chính quyền thành phố và tổ chức Công đoàn nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất vay hoặc kéo dài thời hạn vay lên đến 30 năm để gia đình CN có cơ hội sở hữu nhà ở.

Chị cũng đề xuất tiếp tục phát triển mô hình "NƠXH cho thuê" với giá rẻ do Nhà nước hoặc Công đoàn quản lý. Ngoài ra, cần khuyến khích DN xây dựng nhà lưu trú ngay tại KCN với mức giá thuê ưu đãi dành cho CN có hoàn cảnh khó khăn. Theo chị, giải pháp này thực tế hơn so với việc CN phải gánh khoản vay mua nhà lớn khi thu nhập chưa ổn định.

Trao đổi với cử tri và NLĐ mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho rằng trong bối cảnh giá nhà cao, không phải ai cũng đủ điều kiện vay ngân hàng để mua nhà, vì vậy phương án xây nhà cho thuê là hướng đi khả thi. Trước đây, nhiều chủ đầu tư e ngại việc thu tiền thuê từ NLĐ. Tuy nhiên, LĐLĐ TP HCM đã đề xuất giải pháp liên kết với DN nơi NLĐ làm việc để khấu trừ tiền thuê nhà trực tiếp từ tiền lương.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng cho biết trong nhiệm kỳ này, thành phố đặt mục tiêu xây dựng hơn 199.000 căn NƠXH. Hiện nhiều dự án đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai. Bên cạnh đó, chương trình xây dựng hơn 10.000 căn nhà cho CN thuê cũng đang được khởi động.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, mô hình này có điểm khác so với NƠXH truyền thống, vì vậy TP HCM khuyến khích các bên tìm giải pháp linh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm khả năng thu hồi vốn, đồng thời mở rộng cơ hội an cư cho NLĐ.

"Mong mỏi lớn nhất của tổ chức Công đoàn là mang đến cho NLĐ những tiện ích, giúp họ ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với DN" - ông Võ Khắc Thái nói.

Triển khai 8 dự án trong năm 2026 Nhằm đóng góp thiết thực vào mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ do Chính phủ phê duyệt và giúp NLĐ an cư, thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thúc đẩy chương trình NƠXH Công đoàn. Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam trong năm 2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã khởi công 3 dự án tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bắc Ninh và hoàn thiện thủ tục 2 dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, dự kiến trong năm 2026, Ban Quản lý dự án Công đoàn sẽ khởi công 8 dự án NƠXH Công đoàn tại 8 tỉnh, thành nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở và thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống đoàn viên - lao động.



