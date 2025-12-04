Xuất trình thẻ BHYT muộn khi khám chữa bệnh, quyền lợi có được giải quyết?

Bà Cao Thị Nga (73 tuổi, ở TPHCM) cho hay mới đây bà đến khám ở một bệnh viện tại TP nhưng quên thẻ BHYT ở nhà. Bà cũng không sử dụng điện thoại thông minh nên không nhớ mã thẻ BHYT của mình. Bà Nga thắc mắc như trường hợp của bà có thể bổ sung mã BHYT sau không?

BHXH TPHCM trả lời: Theo Nghị định 188/2025 của Chính phủ hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp người bệnh xuất trình thẻ BHYT muộn so với thời điểm chữa bệnh thì vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi quyền lợi kể từ thời điểm xuất trình, trừ trường hợp cấp cứu.

Để được thanh toán phần chi phí trước thời điểm xuất trình thẻ, người bệnh hoặc người nhà cần điền văn bản đề nghị thanh toán trực tiếp theo mẫu

Chi phí phát sinh trước khi xuất trình thẻ sẽ được thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định tại Điều 57, Nghị định 188/2025 đó là khám ngoại trú tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, điều trị nội trú tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở.

Sau thời điểm người bệnh cung cấp thẻ, các chi phí còn lại tiếp tục được thanh toán bình thường trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng của cơ quan BHXH. Người dân có thể chọn nhận tiền mặt tại bộ phận một cửa hoặc chuyển khoản về tài khoản cá nhân.

Trong vòng 25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH phải giám định và chi trả. Nếu hồ sơ cần bổ sung, cơ quan BHXH sẽ thông báo trong 5 ngày làm việc; người bệnh có 20 ngày để bổ sung, sau đó cơ quan BHXH thanh toán trong 20 ngày tiếp theo. Người bệnh nên giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ làm căn cứ thanh toán.

Với quy định này, người dân sẽ không bị ảnh hưởng đến quyền lợi nếu xuất trình thẻ BHYT muộn. Tuy nhiên, người dân xuất trình thẻ sớm vẫn là cách tốt nhất để được thanh toán ngay, tránh thủ tục phát sinh.