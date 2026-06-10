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Lao động

TPHCM giới thiệu việc làm cho hơn 265.000 lượt người

Huỳnh Như

(NLĐO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, TPHCM ghi nhận nhu cầu tuyển dụng vượt nguồn cung lao động, trong khi số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm hơn 24%.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực của thị trường lao động khi nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tăng, số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

TPHCM giới thiệu việc làm cho hơn 265.000 lượt người - Ảnh 1.

Tỷ lệ thất nghiệp tại TPHCM giảm 24%

Thừa lao động trình độ đại học

Từ đầu năm đến ngày 25-5, Trung tâm đã tổ chức 83 phiên giao dịch việc làm, gồm 61 phiên tại các trụ sở và điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp, 5 phiên phối hợp với các đơn vị liên quan và 17 phiên tham gia cùng các đơn vị khác. Qua đó, hơn 265.800 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm; 15.560 lượt người được giới thiệu việc làm và 4.843 người đã tìm được việc làm mới.

TPHCM giới thiệu việc làm cho hơn 265.000 lượt người - Ảnh 2.

TPHCM cũng giới thiệu, tư vấn việc làm cho 265.800 người

Trung tâm cũng tổ chức 33 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc, cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận thông báo tuyển dụng của 12.387 doanh nghiệp với hơn 21.200 vị trí việc làm. Bên cạnh đó, 1.252 lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được tư vấn, hỗ trợ.

Theo thống kê tháng 5-2026, thị trường lao động TPHCM đang có nhu cầu tuyển dụng 21.895 vị trí trong khi số người tìm việc là 19.974 người, cho thấy cầu lao động vẫn cao hơn cung. Lao động phổ thông và nhóm sản xuất có tay nghề tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn ở cả nhu cầu tuyển dụng lẫn tìm việc.

Dữ liệu cũng cho thấy sự lệch pha rõ nét giữa cung và cầu lao động. Nhóm có trình độ đại học đang dư nguồn cung khi số người tìm việc cao gấp 2,67 lần nhu cầu tuyển dụng. Ngược lại, lao động trình độ trung cấp, cao đẳng và công nhân kỹ thuật không bằng cấp lại thiếu hụt so với nhu cầu của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, một số lĩnh vực từng gặp khó khăn như bất động sản, kinh doanh - bán hàng đang tăng cường tuyển dụng nhân sự. Riêng ngành bất động sản cần tới 598 lao động nhưng chỉ có 6 người ứng tuyển. Trong khi đó, nhóm nhân sự - hành chính - văn phòng tiếp tục thu hút đông người tìm việc với 1.677 hồ sơ, cao gấp đôi số vị trí tuyển dụng, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng lớn ở khối văn phòng.

Cùng với hoạt động kết nối việc làm, Trung tâm đã tư vấn hỗ trợ học nghề cho 2.252 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và trình cấp thẩm quyền ban hành 2.125 quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề. Việc thường xuyên cập nhật lịch khai giảng các khóa học nghề giúp người lao động có thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp để sớm quay lại thị trường lao động.

Giảm áp lực hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ở lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm tiếp nhận 68.424 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 24,21% so với cùng kỳ năm trước. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 56.886 người, giảm 27,47%. Đồng thời, Trung tâm tiếp nhận hơn 275.300 lượt người đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm.

TPHCM giới thiệu việc làm cho hơn 265.000 lượt người - Ảnh 3.

Tỷ lệ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM giảm hơn 24%

Theo đánh giá, số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm phản ánh sự khởi sắc của nền kinh tế và hiệu quả của các hoạt động kết nối cung - cầu lao động. Việc đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm và hỗ trợ học nghề đã giúp người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới, sớm tái hòa nhập thị trường lao động.

Trong công tác quản lý, Trung tâm đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi hơn 5,3 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp chi sai quy định từ 674 trường hợp.

Tháng 6-2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM dự kiến tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho khoảng 88.900 lượt người và giới thiệu việc làm cho 3.520 người. Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường hỗ trợ người lao động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời mở rộng các hoạt động truyền thông, kết nối tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nghề nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

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