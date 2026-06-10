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Lao động

TRÁI NGỌT TỪ SỰ TỬ TẾ (*): Ấm áp nghĩa tình

THANH NGA - MAI CHI

Sự đồng hành của doanh nghiệp và Công đoàn với nhiều hoạt động thiết thực đang tạo điểm tựa vững chắc để người lao động gắn bó lâu dài

Từ khi chương trình "Nghĩa tình Citenco" được khởi động năm 2025, tập thể người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM đã có thêm điểm tựa khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Chỉ sau 1 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ hàng chục gia đình vượt qua biến cố trong cuộc sống.

Điểm tựa lúc hoạn nạn

Ông Cao Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM, cho biết doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường với đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc rác thải, khói bụi và nhiều nguồn ô nhiễm khác. Điều này khiến NLĐ đối mặt với nguy cơ bệnh tật và tai nạn nghề nghiệp cao hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, năm 2025, Công đoàn công ty đề xuất thành lập chương trình "Nghĩa tình Citenco" nhằm hỗ trợ NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo.

Chương trình được phát động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Nguồn kinh phí ban đầu được đóng góp từ các đơn vị, đối tác tham dự lễ kỷ niệm thay cho việc tặng hoa chúc mừng. Sau đó, quỹ tiếp tục được bổ sung từ sự chung tay của các nhà hảo tâm, tập thể lãnh đạo và NLĐ trong công ty.

"Nhờ ý nghĩa nhân văn, chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, NLĐ. Chỉ trong đợt hỗ trợ đầu tiên, chương trình đã giúp 40 trường hợp với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, mỗi người nhận từ 3-10 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp nhiều gia đình vượt qua biến cố bất ngờ" - ông Tuấn cho biết.

Một mô hình chăm lo khác được NLĐ đánh giá cao là Quỹ trợ vốn do Công đoàn công ty quản lý. Từ nguồn quỹ này, NLĐ gặp khó khăn như chữa bệnh, mua sắm phương tiện đi lại hay đóng học phí cho con có thể vay từ 10-15 triệu đồng không tính lãi suất và hoàn trả dần trong 10-12 tháng. Nhờ đó, nhiều người tránh được nguy cơ tìm đến tín dụng đen.

TRÁI NGỌT TỪ SỰ TỬ TẾ (*): Ấm áp nghĩa tình - Ảnh 1.

Người lao động ở Công ty TNHH Bao bì Alpla thưởng thức “Bữa cơm Công đoàn” dịp Tháng Công nhân lần thứ 18. Ảnh: MAI CHI

Mắc bệnh tim nhiều năm, hoàn cảnh gia đình khó khăn trong khi con đang học đại học, anh Đỗ Văn Tín cho biết chính sự hỗ trợ của DN và Công đoàn đã giúp anh có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. "Trong suốt quá trình điều trị, tôi nhiều lần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Công đoàn và công ty. Gần đây nhất, tôi còn được giới thiệu nhận hỗ trợ từ chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam". Tôi luôn trân trọng tình cảm ấy, đó là động lực để tôi vượt qua khó khăn" - anh Tín bày tỏ.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ NLĐ vượt khó, Công đoàn và ban giám đốc công ty còn tạo điều kiện để NLĐ học tập, nâng cao trình độ thông qua chính sách hỗ trợ học phí đối với những trường hợp học lên cao đẳng, đại học. Hằng năm, DN và Công đoàn cũng rà soát, điều chỉnh tiền lương và phúc lợi. Gần đây nhất, công ty nâng tiền ăn ca từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng/suất. Hiện thu nhập bình quân của hơn 1.700 NLĐ đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng.

Chăm chút từng suất cơm

Nhân Tháng Công nhân (CN) lần thứ 18, Công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc Công ty TNHH Bao bì Alpla Việt Nam (KCN Đông Nam, TP HCM) tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn" cho khoảng 250 đoàn viên, NLĐ.

Tại chương trình, NLĐ được thưởng thức bữa ăn đặc biệt gồm cơm, tôm hấp, bánh hỏi thịt quay, gỏi ngó sen, canh sườn nấu bắp, rau câu dừa cùng bánh và sữa tươi. Mỗi suất trị giá 80.000 đồng.

Ông Trần Thanh Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Bao bì Alpla Việt Nam, cho biết DN luôn xem NLĐ là tài sản quý giá. Vì vậy, ngoài những "Bữa cơm Công đoàn", chất lượng bữa ăn hằng ngày cũng được đặc biệt quan tâm. Hiện công ty có nhà ăn riêng phục vụ khoảng 300 lao động. Giá trị mỗi suất là 30.000 đồng, gồm cơm, 2 món mặn, món xào, canh và tráng miệng. Thực đơn được thay đổi hằng tuần; đồng thời bố trí suất ăn riêng cho NLĐ ăn chay hoặc ăn kiêng.

Để bảo đảm chất lượng, ngoài việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đạt tiêu chuẩn, công ty còn thực hiện lưu mẫu thức ăn hằng ngày. Từ ban giám đốc đến CN đều sử dụng cùng một suất ăn tại nhà ăn tập thể. Điều này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng bữa ăn mà còn tạo cơ hội để lãnh đạo và NLĐ gặp gỡ, trao đổi, tăng cường sự gắn kết và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Anh Nguyễn Thanh Phong, CN công ty, cho biết anh hài lòng với chất lượng bữa ăn ca. Theo anh, một bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm vừa giúp NLĐ phục hồi sức khỏe sau giờ làm việc vừa tạo tâm lý thoải mái, hứng khởi để bắt đầu ca làm việc tiếp theo.

Dù nhiều DN khác vẫn duy trì suất ăn giữa ca ở mức 15.000-20.000 đồng, Công ty TNHH Nệm Mousse Liên Á nhiều năm qua đã đưa nội dung bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể với mức 30.000 đồng/suất (chưa tính chi phí điện, nước).

DN xây dựng bếp ăn và nhà ăn riêng, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi suất ăn gồm 2 món mặn, món xào, canh và tráng miệng; thực đơn thường xuyên thay đổi, thỉnh thoảng chuyển sang các món nước hoặc bổ sung sữa, sữa chua, trứng vịt lộn nhằm nâng cao dinh dưỡng cho NLĐ. Những ngày tăng ca, dù chỉ 1-2 giờ, CN vẫn được phục vụ thêm một suất ăn trị giá 30.000 đồng. 

Theo ông Trần Thanh Hòa, khi có ý kiến về bữa ăn, NLĐ có thể phản ánh thông qua thùng thư góp ý hoặc mã QR. Nếu có từ 20% NLĐ trở lên không hài lòng với suất ăn, công ty sẽ xem xét thay đổi đơn vị cung cấp.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 9-6

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