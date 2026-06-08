Lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo trong đoàn viên - lao động TPHCM

Mới đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026 - 2031 trên phạm vi toàn quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Sự kiện quy mô này được tổ chức theo hình thức đồng loạt trên toàn quốc, kết hợp trực tiếp với trực tuyến tới 51 điểm cầu. Trong đó, TPHCM là một trong 4 điểm cầu chính.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026 – 2031 được phát động nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, ý chí vươn lên của đoàn viên, người lao động.

Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người lao động; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc của TPHCM

Tại lễ phát động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Bằng Lao động Sáng tạo cho các tập thể, cá nhân tại tất cả các điểm cầu. Trong đó, tại điểm cầu Cung Văn hóa Lao động - Cơ sở Bình Trưng, TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân của TPHCM có thành tích xuất sắc trong lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2025.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trao Cờ thi đua cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc của TPHCM.

Người lao động TPHCM đón nhận quà từ chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam"

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 50 phần quà cho đoàn viên, người lao động bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Đây là những phần quà từ chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam" cho công nhân - lao động khó khăn tại TPHCM.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ TPHCM trao 10 "Mái ấm Công đoàn" đến đoàn viên đang gặp khó khăn về nhà ở; đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác với 14 đơn vị, doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực thiết yếu.

Qua đó, cam kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ đạt chuẩn chất lượng với mức giá ưu đãi, giảm giá sâu dành riêng cho đoàn viên Công đoàn và công nhân - lao động.

LĐLĐ TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác với 14 đơn vị

Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã tổ chức các đoàn đến thăm và trao quà động viên cho công nhân - lao động tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ trên địa bàn Thành phố.