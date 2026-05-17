TPHCM: Giông lốc khiến mái tôn đổ sập, ùn tắc giao thông

Chiều 17-5, mưa lớn đầu mùa kéo dài kèm giông lốc khiến một mái tôn bị sập, gây ùn tắc giao thông.

Mái tôn bị sập trên đường Hoàng Văn Thụ.

Mưa lớn đổ xuống khoảng 16 giờ. Do giông lốc mạnh, mái tôn và khung thép của cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình cũ) đã bị đổ sập.

Vụ việc khiến nhiều thanh sắt chĩa ra đường, song may mắn không ai bị thương. Tuy nhiên, sự cố rơi vào giờ cao điểm khiến giao thông cửa ngõ Tân Sơn Nhất bị ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng sau đó đến phong toả, cắt tôn và khung sắt để giao thông thông thoáng trở lại.

Chiều cùng ngày, một cây xanh cũng ngã đè sập hàng rào của nhà thờ Tân Châu Sa trên đường Lê Văn Sỹ.

Sự cố khiến giao thông các khu vực xung quanh bị ùn tắc