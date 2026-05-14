Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài

Chiều 14-5, tại tuyến đường Cộng Hòa (đoạn từ C12 đến Út Tịch), dòng xe đông đúc vào khung giờ khoảng 17 giờ 30 khiến một số điểm xảy ra ùn ứ ngắn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết kịp thời, giúp tình hình nhanh chóng ổn định, không để kéo dài ùn tắc.

Khu vực làn đảo chiều tại đường Cộng Hòa chiều 14-5 được vận hành thử nghiệm cho 1 chiều xe chạy từ Út Tịch về đường Trường Chinh

Theo phương án do Sở Xây dựng TPHCM triển khai, tuyến đường Cộng Hòa sẽ được tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đoạn dài khoảng 1,6 km (C12 – Út Tịch), nằm trong tổng thể tuyến từ Trường Chinh đến Út Tịch. Đây là khu vực cửa ngõ quan trọng kết nối trung tâm thành phố với sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường Cộng Hòa chiều 14-5 - CLIP: NGỌC QUÝ

Điểm đáng chú ý của phương án mới là việc giữ nguyên cấu trúc 2 chiều của tuyến đường không phải là đường 3 chiều, đồng thời tái phân bổ mặt đường theo thời gian. Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên vẫn duy trì lưu thông một chiều cố định, trong khi hai làn trung tâm được bố trí làm làn đảo chiều, thay đổi hướng di chuyển theo từng khung giờ.

Trong giờ cao điểm sáng, mô hình "4/2" sẽ được áp dụng, ưu tiên 4 làn hướng từ Trường Chinh về Út Tịch nhằm phục vụ dòng xe vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố. Ngược lại, vào cao điểm chiều, 4 làn sẽ chuyển hướng từ Út Tịch về Trường Chinh để giải tỏa lưu lượng rời khu vực nội đô.

Ngoài khung giờ cao điểm, hai làn giữa hoạt động theo chế độ hai chiều như hiện trạng. Đây được xem là mô hình tổ chức giao thông linh hoạt lần đầu áp dụng trên một trục đường lớn tại TP HCM nhằm tận dụng hạ tầng sẵn có, không mở rộng mặt đường.

Ghi nhận trong chiều 14-5 cho thấy nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn tất như dải phân cách thép, lan can phân luồng. Hệ thống biển báo và bảng LED hướng dẫn tại các giá long môn đang được khẩn trương lắp đặt. Dự kiến trong tối cùng ngày, hệ thống barie di động sẽ hoàn thiện để phục vụ điều tiết theo khung giờ.

Đại diện ngành xây dựng cho biết, trước mắt barie sẽ vận hành thủ công bằng nhân công.

Sáng cùng ngày, phương án phân luồng đã được triển khai thử nghiệm và bước đầu phát huy hiệu quả, giúp dòng xe qua các khu vực như Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất di chuyển ổn định hơn, đặc biệt tại điểm nóng cầu vượt Hoàng Hoa Thám vốn thường xuyên ùn tắc.

Đường Cộng Hòa thí điểm phân luồng chiều 14-5:

Khu vực đường Cộng Hòa ùn ứ cục bộ hướng Út Tịch về đường Trường Chinh

Lực lượng chức năng túc trực điều tiết chiều 14-5

Nhiều người dân còn bỡ ngỡ trước phương án phân luồng mới

Khu vực đường Cộng Hòa ùn ứ cục bộ nhưng không kéo dài

Dự kiến trong tối nay 14-5 đơn vị thi công sẽ hoàn thành những hạng mục còn lại và lắp đặt barie di động giúp phân luồng đảo chiều

Điểm đáng chú ý của phương án mới là việc giữ nguyên cấu trúc 2 chiều của tuyến đường không phải là đường 3 chiều, đồng thời tái phân bổ mặt đường theo thời gian

Trong giờ cao điểm sáng, mô hình "4/2" sẽ được áp dụng, ưu tiên 4 làn hướng từ Trường Chinh về Út Tịch nhằm phục vụ dòng xe vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố

Ngược lại, vào cao điểm chiều, 4 làn sẽ chuyển hướng từ Út Tịch về Trường Chinh để giải tỏa lưu lượng rời khu vực nội đô