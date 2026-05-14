HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài

Ngọc Quý

(NLĐO) - Chiều 14-5, đường Cộng Hòa ghi nhận lưu lượng xe tăng cao cục bộ nhưng được điều tiết kịp thời, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Chiều 14-5, tại tuyến đường Cộng Hòa (đoạn từ C12 đến Út Tịch), dòng xe đông đúc vào khung giờ khoảng 17 giờ 30 khiến một số điểm xảy ra ùn ứ ngắn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết kịp thời, giúp tình hình nhanh chóng ổn định, không để kéo dài ùn tắc.

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 1.

Khu vực làn đảo chiều tại đường Cộng Hòa chiều 14-5 được vận hành thử nghiệm cho 1 chiều xe chạy từ Út Tịch về đường Trường Chinh

Theo phương án do Sở Xây dựng TPHCM triển khai, tuyến đường Cộng Hòa sẽ được tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đoạn dài khoảng 1,6 km (C12 – Út Tịch), nằm trong tổng thể tuyến từ Trường Chinh đến Út Tịch. Đây là khu vực cửa ngõ quan trọng kết nối trung tâm thành phố với sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường Cộng Hòa chiều 14-5 - CLIP: NGỌC QUÝ

Điểm đáng chú ý của phương án mới là việc giữ nguyên cấu trúc 2 chiều của tuyến đường không phải là đường 3 chiều, đồng thời tái phân bổ mặt đường theo thời gian. Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên vẫn duy trì lưu thông một chiều cố định, trong khi hai làn trung tâm được bố trí làm làn đảo chiều, thay đổi hướng di chuyển theo từng khung giờ.

Trong giờ cao điểm sáng, mô hình "4/2" sẽ được áp dụng, ưu tiên 4 làn hướng từ Trường Chinh về Út Tịch nhằm phục vụ dòng xe vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố. Ngược lại, vào cao điểm chiều, 4 làn sẽ chuyển hướng từ Út Tịch về Trường Chinh để giải tỏa lưu lượng rời khu vực nội đô.

Ngoài khung giờ cao điểm, hai làn giữa hoạt động theo chế độ hai chiều như hiện trạng. Đây được xem là mô hình tổ chức giao thông linh hoạt lần đầu áp dụng trên một trục đường lớn tại TP HCM nhằm tận dụng hạ tầng sẵn có, không mở rộng mặt đường.

Ghi nhận trong chiều 14-5 cho thấy nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn tất như dải phân cách thép, lan can phân luồng. Hệ thống biển báo và bảng LED hướng dẫn tại các giá long môn đang được khẩn trương lắp đặt. Dự kiến trong tối cùng ngày, hệ thống barie di động sẽ hoàn thiện để phục vụ điều tiết theo khung giờ.

Đại diện ngành xây dựng cho biết, trước mắt barie sẽ vận hành thủ công bằng nhân công.

Sáng cùng ngày, phương án phân luồng đã được triển khai thử nghiệm và bước đầu phát huy hiệu quả, giúp dòng xe qua các khu vực như Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất di chuyển ổn định hơn, đặc biệt tại điểm nóng cầu vượt Hoàng Hoa Thám vốn thường xuyên ùn tắc.

Đường Cộng Hòa thí điểm phân luồng chiều 14-5:

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 2.

Khu vực đường Cộng Hòa ùn ứ cục bộ hướng Út Tịch về đường Trường Chinh

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng túc trực điều tiết chiều 14-5

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 4.

Nhiều người dân còn bỡ ngỡ trước phương án phân luồng mới

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 5.

Khu vực đường Cộng Hòa ùn ứ cục bộ nhưng không kéo dài

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 6.

Dự kiến trong tối nay 14-5 đơn vị thi công sẽ hoàn thành những hạng mục còn lại và lắp đặt barie di động giúp phân luồng đảo chiều

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 7.

Điểm đáng chú ý của phương án mới là việc giữ nguyên cấu trúc 2 chiều của tuyến đường không phải là đường 3 chiều, đồng thời tái phân bổ mặt đường theo thời gian

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 8.

Trong giờ cao điểm sáng, mô hình "4/2" sẽ được áp dụng, ưu tiên 4 làn hướng từ Trường Chinh về Út Tịch nhằm phục vụ dòng xe vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 9.

Ngược lại, vào cao điểm chiều, 4 làn sẽ chuyển hướng từ Út Tịch về Trường Chinh để giải tỏa lưu lượng rời khu vực nội đô

Đường Cộng Hòa chiều 14-5: xe đông, không ùn tắc kéo dài - Ảnh 10.

Ngoài khung giờ cao điểm, hai làn giữa hoạt động theo chế độ hai chiều như hiện trạng

Tin liên quan

Dỡ 3 km dải phân cách, đường Cộng Hòa thông thoáng hơn

Dỡ 3 km dải phân cách, đường Cộng Hòa thông thoáng hơn

(NLĐO) - Hơn 3 km dải phân cách trên đường Cộng Hòa được tháo dỡ, tổ chức lại làn xe theo hướng linh hoạt.

Hướng dẫn ô tô, xe máy lưu thông trên đường Cộng Hòa từ ngày 15-5

(NLĐO) - Cấm xe tải trọng trên 10 tấn lưu thông vào làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa, chỉ được di chuyển ở làn sát vỉa hè từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau.

TPHCM: Đường Cộng Hòa phân làn theo mô hình 4/2 - 2/4 từ ngày 15-5

(NLĐO) - Từ ngày 15-5, đường Cộng Hòa áp dụng phân làn đảo chiều linh hoạt đầu tiên tại TPHCM để giảm ùn tắc

đường Cộng Hòa TPHCM phân luồng đường Cộng Hòa làn đảo chiều làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo