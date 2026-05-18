Ngày 18-5, Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cá nhân, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược và khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Một chuỗi nhà thuốc lớn bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Trong lĩnh vực dược, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thái Minh bị xử phạt 32,5 triệu đồng với nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược. Cụ thể, cơ sở này không thực hiện biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với thuốc, dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thuốc hết hạn, thuốc bị thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, nhà thuốc này cũng bị xác định có hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Tương tự, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hữu Nghị 5 cũng bị xử phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc theo quy định.

Hộ kinh doanh cửa hàng Dược liệu Luân Đức bị xử phạt do không lưu giữ đầy đủ chứng từ liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc và bán dược liệu đã qua sơ chế nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng.

Ở lĩnh vực khám, chữa bệnh, ông Nguyễn Phương Nguyên, bác sĩ nội ung bướu, bị xử phạt 45 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Địa chỉ vi phạm tại số 12-14 Tân Khai, phường Minh Phụng, TPHCM.

Ông Võ Hải Phòng, y sĩ đa khoa tại địa chỉ 84 Bà Huyện Thanh Quan, phường Nhiêu Lộc, TPHCM cũng bị xử phạt 39 triệu đồng do khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại Y tế Minh Ngọc - Tân Phước - Phòng khám Nội Tổng hợp (57 Lê Đại Hành, phường Minh Phụng) số tiền 16 triệu đồng. Cơ sở này bị xác định có nhiều vi phạm tại phòng khám nội tổng hợp gồm: Biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định, không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh và người hành nghề chưa đăng ký hành nghề theo quy định.

Liên quan đến Hộ kinh doanh Phòng khám y khoa Minh Ngọc - Phòng khám chuyên khoa Ngoại (12 Tân Khai, phường Minh Phụng) bị xử phạt 8 triệu đồng với các vi phạm tương tự như không niêm yết giá dịch vụ, biển hiệu thiếu thông tin và người hành nghề chưa đăng ký hành nghề.

Ngoài ra, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn tại phường Đông Hưng Thuận bị xử phạt 8 triệu đồng vì để người hành nghề chưa đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định.

Ngoài ra, bác sĩ đa khoa Trần Đức Tiệp (phường Hòa Lợi, TPHCM) bị xử phạt 4 triệu đồng vì hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong lĩnh vực thẩm mỹ, Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn, địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TPHCM, cũng bị xử phạt 4 triệu đồng do không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh Mỹ viện Thảo Xinh bị xử phạt 35 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Cơ sở này nằm trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.

Bên cạnh đó, Phòng khám chuyên khoa Da liễu W+ trực thuộc Công ty TNHH Wang International Clinic bị xử phạt 4 triệu đồng do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở số 6A Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Một trường hợp khác bị xử phạt mức cao là bà Lê Thị Huyền, nhân viên tư vấn, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ với số tiền phạt là 80 triệu đồng. Thanh tra xác định bà Huyền đã cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không phép và khám, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề tại địa chỉ 89 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, TPHCM.