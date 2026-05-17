Thời sự Chính trị

TPHCM: Hẻm cũ thay "áo mới", chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

PHAN ANH

(NLĐO)- Công trình nâng cấp hẻm ở phường Bình Thạnh, TPHCM được hoàn thành từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, góp phần nâng chất lượng sống

Ngày 17-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM đã khánh thành công trình nâng cấp hẻm 58/22 và hẻm 58/62 Phan Chu Trinh, Khu phố 22.

Đây là công trình phường Bình Thạnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; đồng thời thiết thực kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (2.7.1976 - 2.7.2026).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh khánh thành công trình nâng cấp hẻm 58/22 và hẻm 58/62 Phan Chu Trinh, Khu phố 22.

Công trình là kết quả của tinh thần đoàn kết, đồng thuận và sự chung tay tích cực của nhân dân địa phương cùng cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận khu phố.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", bà con đã nhiệt tình đóng góp kinh phí, công sức để cải tạo tuyến hẻm đã xuống cấp nhiều năm, thường xuyên đọng nước, gây khó khăn trong sinh hoạt và đi lại.

Hẻm 58/22 và hẻm 58/62 Phan Chu Trinh khang trang, sạch sẽ sau khi được chỉnh trang

Công trình gồm các hạng mục: thảm bê tông nhựa mặt hẻm; nâng 5 hố ga; thay 6 nắp hố ga; cào bóc, sửa chữa các vị trí hư hỏng xuống cấp; nâng cấp mặt đường đảm bảo lưu thông thuận tiện; cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dọc tuyến hẻm; nâng nền chống động nước, ngập úng… Tổng kinh phí hơn 411 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa và nhân dân đóng góp.

Sau thời gian triển khai thực hiện, công trình đã hoàn thành, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết đây là công trình của lòng dân

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của bà con nhân dân Khu phố 22 trong việc chăm lo xây dựng hạ tầng đô thị.

Công trình không chỉ mang ý nghĩa dân sinh thiết thực mà còn thể hiện rõ nét sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tinh thần nghĩa tình, chung sức vì cộng đồng của người dân phường Bình Thạnh.

Đây cũng là công trình có ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần xây dựng phường Bình Thạnh ngày càng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, vì hạnh phúc nhân dân, xứng đáng với truyền thống năng động, nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.

Kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác: Tặng 1 triệu đồng cho hộ chính sách, hộ nghèo, khó khăn

Dấu ấn 50 năm thành phố mang tên Bác

TPHCM: Từ ly cà phê đến lá phiếu - cách Bình Thạnh giúp cử tri "chọn mặt gửi vàng"

