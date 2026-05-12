TPHCM: Phường Bình Thạnh ra quân chăm lo người lao động, mở sàn việc làm

Ngày 12-5, UBND phường Bình Thạnh, TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 gắn với Hội nghị tuyên truyền, tập huấn Luật BHXH cho doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh, nhấn mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hưởng ứng chủ đề Tháng hành động năm 2026 "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số", phường Bình Thạnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; tổ chức huấn luyện an toàn lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; chủ động rà soát nguy cơ mất an toàn và tăng cường ứng dụng công nghệ, camera giám sát, cảm biến trong quản lý an toàn lao động.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà chăm lo cho 40 trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phát biểu hưởng ứng, ông Đặng Xuân Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động TPHCM, cam kết xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động; thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh huấn luyện nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường lao động.

Tại lễ phát động, BHXH khu vực Bình Thạnh đã tổ chức tư vấn, phổ biến những điểm mới của Luật BHXH, chính sách BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn thủ tục tham gia, giải quyết chế độ cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Ngay sau đó, phường Bình Thạnh tổ chức xe hoa tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính nhằm lan tỏa thông điệp về an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp và người lao động.

Cùng ngày, UBND phường Bình Thạnh phối hợp các đơn vị tổ chức Ngày hội việc làm "Sàn giao dịch việc làm phường Bình Thạnh" lần 1 năm 2026, với sự tham gia khoảng 15 doanh nghiệp.

Ngày hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người thuộc hộ thoát nghèo, hộ khó khăn, hội viên Hội phụ nữ, bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp cận thông tin tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp… Từ đó lựa chọn công việc mới phù hợp với trình độ, khả năng.