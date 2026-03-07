HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM hiện có hơn 100 điểm được phép lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện

QUỐC ANH

(NLĐO) - Với việc công bố thêm 50 điểm mới, TPHCM có hơn 100 điểm được phép lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện.

102 điểm đổi pin xe máy điện

Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM công bố 50 vị trí đủ điều kiện lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè tại các phường, xã: Bình Hưng Hòa, An Lạc, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Hưng, Nhà Bè, Linh Xuân, Hiệp Bình, Thủ Đức và Cát Lái.

TPHCM: Tuyên truyền để phát triển 25.000 trụ sạc, tủ đổi pin xe máy điện - Ảnh 1.

Điểm sạc pin ô tô điện, đổi pin xe máy điện trên vỉa hè đường Lê Lai - khu vực công viên 23 tháng 9.

Để được triển khai, doanh nghiệp cần hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, gửi về Sở Xây dựng thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Ngoài ra, đơn vị phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến phí sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định.

Trường hợp có thi công trên vỉa hè, doanh nghiệp phải làm thêm thủ tục xin cấp giấy phép thi công trước khi triển khai ngoài hiện trường và đưa công trình vào vận hành.

Như vậy, đến nay TPHCM đã công bố 102 điểm đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi xe pin xe điện trên vỉa hè. Trước đó, 52 điểm công bố tập trung ở các phường: Sài Gòn, Hòa Hưng, Tân Hòa, Vườn Lài, Bình Hưng Hòa, Diên Hồng, An Lạc và Tân Tạo.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM tiếp tục rà soát hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đề xuất bổ sung các vị trí có thể lắp đặt tủ đổi pin trong thời gian tới. Đơn vị này có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

25.000 điểm cho năm 2030

Hiện nay, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông điện tại thành phố, đặc biệt là xe máy điện đang tăng nhanh.

Việc xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng sạc điện công cộng là yêu cầu cấp bách. Dự báo, đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có 1,2 triệu xe máy điện và cần phát triển trên 25.000 trụ sạc/tủ đổi pin công cộng cho xe máy điện.

Hướng phát triển nêu trên nhằm cụ thể hóa cam kết, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tối thiểu 30% vào năm 2030 và phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) trước năm 2050 trên địa bàn thành phố nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức tuyên truyền đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, phát triển phương tiện xanh, sạch nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin cho xe điện trong phạm vi ảnh hưởng khi công trình hoạt động, khai thác.

UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan việc lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin cho xe điện theo thẩm quyền.

Trường hợp công trình thuộc phạm vi đồng thời do Sở Xây dựng và UBND phường, xã quản lý, Sở Xây dựng sẽ là cơ quan chủ trì tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin.

