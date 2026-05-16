Giáo dục

TPHCM: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nói gì sau khi xin thôi chức?

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau khi xin thôi chức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thừa nhận “rất xấu hổ” vì loạt vụ việc xảy ra ở trường

Ngày 16-5, chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cho biết bản thân là người chủ động xin thôi chức và đề nghị được chuyển sang công tác khác sau khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận tại trường trong những tháng đầu năm 2026.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nói gì sau khi xin thôi chức? - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trải lòng sau hàng loạt sự việc xảy ra ở trường.

"Tôi cũng sắp hết nhiệm kỳ vào ngày 19-5 tới. Sau những vụ việc vừa qua, với trách nhiệm của người đứng đầu, tôi thấy mình cần rẽ sang hướng khác để hỗ trợ địa phương ở lĩnh vực giáo dục, thay vì tiếp tục công tác quản lý tại trường" - cô Hạnh nói.

Theo nữ hiệu trưởng, dù nhiều vụ việc không do bản thân trực tiếp gây ra nhưng với vai trò người quản lý, bà không thể né tránh trách nhiệm.

"Là người đứng đầu, tôi trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nhà trường nên khi để xảy ra những sự việc như vậy, tôi rất xấu hổ. Có những chuyện thực sự vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Dù người khác làm nhưng xảy ra ngay trong trường mình quản lý nên tôi không thể chấp nhận được" - cô Hạnh trải lòng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nói gì sau khi xin thôi chức? - Ảnh 2.

Hiệu trưởng cho biết vụ học sinh tự chích kim tiêm vào tay là điều khiến bà day dứt và ám ảnh nhất.

Cô Hạnh cho biết đặc biệt đau lòng và ám ảnh nhất là vụ giáo viên yêu cầu học sinh tự chích kim tiêm vào tay.

"Những vụ việc trước đó, nhà trường còn có thể kiểm soát, giải thích để phụ huynh hiểu. Nhưng vụ việc liên quan kim tiêm gây xôn xao rất lớn. Là người từng làm chuyên môn nhiều năm, tôi thực sự thấy xấu hổ khi xảy ra sự việc như vậy trong môi trường giáo dục. Trước đây, nhắc đến trường là nhắc tới những điều tích cực, còn bây giờ cứ nhắc tên trường là người ta nhớ ngay vụ việc này. Thật sự mà nói, nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi" – cô Hạnh chia sẻ.

Nữ hiệu trưởng cho biết thời gian qua, bà đã nhiều lần gặp gỡ phụ huynh để giải thích, trấn an và cố gắng lấy lại niềm tin.

"Bây giờ phụ huynh chưa hiểu thì mình phải giải thích để phụ huynh hiểu, phải chứng minh bằng việc làm để họ tin tưởng mình. Nhưng điều đáng buồn là giáo viên được đào tạo 4-5 năm mà lại có những suy nghĩ, cách làm như vậy thì tôi thật sự không hiểu nỗi" - cô Hạnh nói.

Theo cô Hạnh, sau khi rời vị trí hiệu trưởng, bà sẽ chuyển sang hướng công tác khác để hỗ trợ địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

"Tôi vẫn gắn bó với ngành giáo dục nhưng sẽ làm công việc phù hợp hơn, hỗ trợ địa phương nhiều hơn chứ không làm quản lý ở trường học nữa. Tôi cũng hy vọng ban giám hiệu mới sẽ có hướng làm mới để nhà trường sớm ổn định trở lại" – cô Hạnh nói thêm.

Hiện UBND phường Bến Cát, TPHCM đang hoàn tất báo cáo gửi lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan về công tác nhân sự tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc như: Phụ huynh phản ánh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, học sinh phải đứng ngoài nắng sau giờ tan học...

Gần đây nhất là vụ việc 5 học sinh lớp 3.6 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị cô giáo L.T.M phạt bằng hình thức yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay vì vi phạm nội quy lớp học.

Qua làm việc, giáo viên này cho biết đã mua kim tiêm để sử dụng cho con bị bệnh rồi để quên trên bàn giáo viên. Trong lúc nhắc nhở học sinh, cô nói: "Bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim chích vào tay mình, chứ cô không tiêm vào tay các em".

Vụ việc sau đó gây xôn xao dư luận, khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Hội đồng kỷ luật nhà trường xác định cô giáo vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo và quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời phân công giáo viên này phụ trách Phòng Thiết bị.


Vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM: Hiệu trưởng xin thôi chức

(NLĐO)- Sau loạt vụ việc gây xôn xao, từ thực phẩm bẩn đến giáo viên cho học sinh tự chích kim tiêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã xin thôi chức

Vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM: Xem xét trách nhiệm người đứng đầu

(NLĐO)- Sau vụ cô giáo dùng kim tiêm hù học sinh lớp 3, UBND phường Bến Cát yêu cầu xem xét trách nhiệm người đứng đầu nhà trường

Kỷ luật cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM

(NLĐO)- Sau vụ 5 học sinh lớp 3 bị yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay để “răn đe”, nữ giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị cảnh cáo, chuyển công việc khác

