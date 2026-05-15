Vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM: Hiệu trưởng xin thôi chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM: Hiệu trưởng xin thôi chức

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau loạt vụ việc gây xôn xao, từ thực phẩm bẩn đến giáo viên cho học sinh tự chích kim tiêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã xin thôi chức

Ngày 15-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, TPHCM, cho biết UBND phường đang hoàn tất báo cáo gửi lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan về công tác nhân sự tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

UBND phường Bến Cát đã nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đối với cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Hiện phường đang thực hiện công tác nhân sự để bổ nhiệm hiệu trưởng mới của trường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xin thôi chức sau loạt vụ việc gây xôn xao - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nơi xảy ra vụ việc giáo viên phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay.

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho hay bản thân là người chủ động xin thôi chức vụ và đề nghị được chuyển sang công tác khác. Theo cô Hạnh, nhiệm kỳ của cô tại trường cũng sẽ kết thúc vào ngày 19-5 tới.

Cô Hạnh cho biết chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, nhà trường liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc khiến dư luận và phụ huynh bức xúc.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xin thôi chức sau loạt vụ việc gây xôn xao - Ảnh 2.

Các vụ việc xảy ra liên tiếp khiến phụ huynh lo lắng về an toàn của học sinh.

Cụ thể, tháng 1-2026, phụ huynh phản ánh việc thịt heo không đảm bảo chất lượng được đưa vào bếp ăn của trường. Đến tháng 3-2026, xuất hiện phản ánh học sinh phải đứng ngoài nắng sau giờ tan học. Gần đây nhất là vụ giáo viên phạt học sinh bằng cách yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin về vụ việc 5 học sinh lớp 3.6 bị cô giáo L.T.M phạt bằng hình thức cho tự chích kim tiêm vào tay vì vi phạm nội quy lớp học.

Qua làm việc, giáo viên này cho biết đã mua kim tiêm để sử dụng cho con bị bệnh rồi để quên trên bàn giáo viên. Trong lúc nhắc nhở học sinh, cô nói: "Bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim chích vào tay mình, chứ cô không tiêm vào tay các em".

Hội đồng kỷ luật nhà trường sau đó xác định cô L.T.M vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo. Nhà trường đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và phân công giáo viên này phụ trách Phòng Thiết bị.

Tin liên quan

Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe

Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe

(NLĐO)- Vụ cô giáo yêu cầu học sinh chích kim tiêm gây xôn xao dư luận, hiện sức khỏe 5 em ổn định, giáo viên bị đình chỉ để xử lý

Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Bác sĩ cảnh báo điều này

(NLĐO)- Bác sĩ cảnh báo việc dùng kim tiêm để phạt học sinh tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, lây bệnh qua đường máu và gây ảnh hưởng tâm lý trẻ

Vụ cô giáo bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm: Sáng nay, đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu

(NLĐO)- Sau vụ cô giáo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm, sáng 16-4, 5 học sinh được đưa đến bệnh viện xét nghiệm máu

trường tiểu học trách nhiệm người đứng đầu giữ chức vụ thực phẩm bẩn Lương Thế Vinh phạt học sinh Bình Dương TPHCM phạt chích kim tiêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo