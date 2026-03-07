Ngày 7-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910-8.3.2026), đồng thời tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ trong hệ thống Mặt trận thành phố.

Không gian chương trình họp mặt kỷ niệm 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910-8.3.2026) tại TPHCM

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của phụ nữ trong hệ thống Mặt trận cũng như trong đời sống xã hội.



Theo ông Nguyễn Phước Lộc, khi nhắc đến phụ nữ là nhắc đến những giá trị bền vững gắn với gia đình và tương lai của xã hội. Phụ nữ không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ mà còn là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, quan tâm và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực chính là đầu tư cho sự phát triển lâu dài.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh tại TPHCM, đội ngũ nữ cán bộ Mặt trận đã và đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và bản lĩnh trong công tác vận động, tập hợp Nhân dân; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Bà Võ Thị Dung chia sẻ tại buổi họp mặt

Cùng quan điểm, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ Mặt trận trong thời gian qua.

"Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các cán bộ nữ đều thể hiện sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần gắn bó với Nhân dân" - bà Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Tại chương trình, bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết hơn 30 năm gắn bó với công tác Mặt trận là một hành trình nhiều ý nghĩa. Với bà, được đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong công tác Mặt trận là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quà cho các nữ đại biểu, cán bộ Mặt trận



Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà cho các nữ đại biểu, cán bộ Mặt trận



Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại buổi họp mặt là việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.



Theo thông tin tại chương trình, tỉ lệ nữ cán bộ tham gia ứng cử tại kỳ bầu cử sắp tới khá cao. Cụ thể, số cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 24/64 người (37,5%); ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 79/208 người (37,98%); ứng cử đại biểu HĐND phường, xã là 3.310/7.104 người (46,59%).

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được xác định là khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tạo điều kiện để cử tri trực tiếp lắng nghe, trao đổi và đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi lựa chọn.

Lãnh đạo TPHCM trao quà cho các nữ đại biểu, cán bộ Mặt trận



Tại buổi giao lưu, nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, cho biết địa phương đã hoàn tất các hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; trong tuần tới sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên HĐND phường, qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm cho công tác Mặt trận tại cơ sở.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, cho biết nhờ sự hướng dẫn của thành phố, các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức thuận lợi, tạo điều kiện để cử tri tham gia và đóng góp ý kiến.



Còn bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, chia sẻ địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, qua đó ghi nhận nhiều kỳ vọng của cử tri đối với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng trao quà chúc mừng các nữ đại biểu, cán bộ Mặt trận nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.