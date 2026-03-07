HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM họp mặt, tôn vinh nữ cán bộ Mặt trận

ÁI MY

(NLĐO) - Buổi họp mặt diễn ra ấm áp, nghĩa tình, tiếp thêm động lực để nữ cán bộ Mặt trận tiếp tục phát huy bản lĩnh, trách nhiệm vì sự phát triển của TPHCM.

Ngày 7-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910-8.3.2026), đồng thời tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ trong hệ thống Mặt trận thành phố.

TPHCM họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 1.

Không gian chương trình họp mặt kỷ niệm 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910-8.3.2026) tại TPHCM

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của phụ nữ trong hệ thống Mặt trận cũng như trong đời sống xã hội.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, khi nhắc đến phụ nữ là nhắc đến những giá trị bền vững gắn với gia đình và tương lai của xã hội. Phụ nữ không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ mà còn là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, quan tâm và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực chính là đầu tư cho sự phát triển lâu dài.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh tại TPHCM, đội ngũ nữ cán bộ Mặt trận đã và đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và bản lĩnh trong công tác vận động, tập hợp Nhân dân; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

TPHCM họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Dung chia sẻ tại buổi họp mặt

Cùng quan điểm, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ Mặt trận trong thời gian qua.

"Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các cán bộ nữ đều thể hiện sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần gắn bó với Nhân dân" - bà Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Tại chương trình, bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết hơn 30 năm gắn bó với công tác Mặt trận là một hành trình nhiều ý nghĩa. Với bà, được đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong công tác Mặt trận là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.

TPHCM họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quà cho các nữ đại biểu, cán bộ Mặt trận

TPHCM họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 5.

Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà cho các nữ đại biểu, cán bộ Mặt trận

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại buổi họp mặt là việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thông tin tại chương trình, tỉ lệ nữ cán bộ tham gia ứng cử tại kỳ bầu cử sắp tới khá cao. Cụ thể, số cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 24/64 người (37,5%); ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 79/208 người (37,98%); ứng cử đại biểu HĐND phường, xã là 3.310/7.104 người (46,59%).

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được xác định là khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tạo điều kiện để cử tri trực tiếp lắng nghe, trao đổi và đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi lựa chọn.

TPHCM họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 6.
TPHCM họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 7.

Lãnh đạo TPHCM trao quà cho các nữ đại biểu, cán bộ Mặt trận

Tại buổi giao lưu, nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, cho biết địa phương đã hoàn tất các hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; trong tuần tới sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên HĐND phường, qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm cho công tác Mặt trận tại cơ sở.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, cho biết nhờ sự hướng dẫn của thành phố, các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức thuận lợi, tạo điều kiện để cử tri tham gia và đóng góp ý kiến.

Còn bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, chia sẻ địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, qua đó ghi nhận nhiều kỳ vọng của cử tri đối với chương trình hành động của các ứng cử viên.

TPHCM họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 8.

Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng trao quà chúc mừng các nữ đại biểu, cán bộ Mặt trận nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Tin liên quan

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng

(NLĐO) - Thành ủy TPHCM trân trọng đối với những kết quả mà Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM và các hội viên đã đạt được trong thời gian qua

TPHCM họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân: Trân trọng những đóng góp của các thế hệ đi trước

(NLĐO) - Truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, nghĩa tình và sáng tạo của TPHCM ngày hôm nay được bồi đắp từ nhiều vùng đất, nhiều thế hệ

Hát then, múa gáo dừa đầy cảm xúc trong ngày họp mặt khối các nhà báo cao tuổi TP HCM

(NLĐO) - Các nhà báo lão thành là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo trong sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam.

TPHCM họp mặt ngày quốc tế phụ nữ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo