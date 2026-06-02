Thời sự Chính trị

TPHCM: Hướng phát triển chủ đạo phải hướng về vùng đất cao

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phát triển đô thị phải đảm bảo không có những cuộc di dời hàng triệu người dân trong tương lai, cần lưu ý đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Sáng 2-6, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức Hội thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm. Dự hội thảo có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. 

Liên kết vùng, phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, KTS Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh: "Khi nói đến tầm nhìn 100 năm, chúng ta không cố gắng thiết kế một không gian sống và làm việc cho 100 năm sau. Chúng ta hãy cân đối việc sử dụng tài nguyên để 100 năm sau con cháu chúng ta còn có dư địa để phát triển".

Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, với tầm nhìn 100 năm, không thể chấp nhận việc không gian xanh nội thành chỉ đạt 0,55 m2/đầu người. Theo ông, chỉ số này phải được tăng lên hơn 20 lần. Mảng xanh tăng lên còn góp phần tạo ra không gian dự trữ cho phát triển trong tương lai.

Hội thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm

KTS Ngô Viết Nam Sơn góp ý cần làm rõ ý niệm "an dân". Theo đó phát triển đô thị đảm bảo không có những cuộc di dời hàng triệu người dân trong tương lai. Để làm được điều này, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng cần lưu ý đến vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng. "Hướng phát triển chủ đạo, mật độ cao của thành phố phải hướng về vùng đất cao như Hóc Môn, Củ Chi" - chuyên gia này nói thêm.

Để TPHCM đạt tăng trưởng cao gắn với tầm nhìn 100 năm cần đổi mới tư duy phù hợp. Trong đó, có tư duy liên kết, hợp tác vùng, phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm. Ví dụ như phát triển khu vực Thủ Đức phải gắn với Đồng Nai; phát triển khu Hóc Môn, Củ Chi gắn với phát triển của Tây Ninh; phát triển khu vực phía Nam như Cần Giờ, Nhà Bè cần liên kết với nhau và nối ra biển Đông, nối ra hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ.

TPHCM cần đổi mới tư duy đa ngành. Hiện có những mô hình đô thị chưa có tiền lệ tại Việt Nam, như mô hình đô thị TOD, đô thị sân bay, khu kinh tế tự do. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp hiện nay không tương thích với các mô hình.  Do đó, trong Luật đô thị đặc biệt, TPHCM cần xin cơ chế để chủ động đưa ra nền tảng pháp lý cần thiết để thực hiện những mô hình chưa có tiền lệ. "Đây sẽ là yếu tố quan trọng để nhân rộng ra cả nước trong tương lai" - KTS Ngô Viết Nam Sơn nói.

Bám sông, vươn biển

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel nhắc lại TPHCM có 6 lợi thế chiến lược. Trong số đó có hệ thống sông Sài Gòn, hệ thống sân bay, không gian biển Cần Giờ, hệ thống cảng biển quốc tế. Do đó, chuyên gia này đề nghị triết lý quy hoạch của TPHCM là bám sông, vươn biển. 

Ông Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng TPHCM cần sớm quy hoạch cốt nền

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, tốc độ lún và tốc độ ngập nước tại TPHCM đang tăng rất nhanh. Cụ thể, đỉnh triều bình quân của TPHCM đã tăng từ 1,32 m lên 1,52 m. Tốc độ lún bình quân hiện nay đạt 0,4 m. Theo tính toán, đến năm 2050, tốc độ lún của TPHCM có thể đạt 0,52 m cho đến 0,7 m. "Chúng tôi nhấn mạnh đây là thảm họa, bởi chi phí để chống ngập cho TPHCM vào năm 2050 sẽ là khổng lồ. TPHCM cần phải quản trị trước vấn đề chống ngập" - ông Nguyễn Quốc Kỳ lưu ý.

Để TPHCM không bị "nhấn chìm" vào năm 2045-2050, chuyên gia này cho rằng trước tiên, TPHCM cần quy hoạch cốt nền. "Đến nay, sau hơn 51 năm giải phóng, TPHCM vẫn chưa có cốt nền. Thành phố cũng không thể không có cốt nền cho 100 năm nữa" - ông Nguyễn Quốc Kỳ nói. 

Từ kết quả nghiên cứu, ông Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng vào năm 2045-2050, cốt nền tại khu trung tâm của TPHCM ít nhất phải 3 m. Trong khi đó, dọc sông Sài Gòn khoảng 3,5 m. Khu vực Cần Giờ phải trên 4 m.

"Tại khu vực Cần Giờ, nếu chúng ta không tính toán kỹ cốt nền thì sẽ gây ngập. Bởi tất cả những công trình cao tầng xây dựng bằng xi măng cốt thép sẽ tạo thành các "đảo", nổi lên làm chắn hết dòng chảy và thoát nước. Điều này khiến cho việc lấn biển đến đâu thì đỉnh triều sẽ cao lên đến đó. Đây là điều cần hết sức cẩn trọng trong xây dựng đại đô thị" - ông Nguyễn Quốc Kỳ làm rõ.

