Thời sự Chính trị

TPHCM kết nối sâu rộng, mở ra không gian hợp tác mới với các đối tác Ý

Thu Hương

(NLĐO) - Tối 2-6, Tổng Lãnh sự quán Ý tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Cộng hòa Ý (2-6-1946 – 2-6-2026)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy bày tỏ niềm tự hào khi TPHCM là một trong những nhịp cầu quan trọng kết nối hiệu quả Việt Nam và Ý.

Tính đến năm 2025, kim ngạch thương mại giữa TPHCM và Ý đã đạt hơn 800 triệu USD. Hiện tại, Ý có 92 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TPHCM với tổng vốn đăng ký đạt 279 triệu USD.

Trong bối cảnh tiềm năng và không gian hợp tác quốc tế của TPHCM được gia tăng mạnh mẽ sau khi hợp nhất hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hợp tác giữa TPHCM và các đối tác Ý đang đứng trước cánh cửa rộng mở và đầy triển vọng. 

TPHCM kỳ vọng thúc đẩy hợp tác sâu hơn với các đối tác Ý vào các lĩnh vực then chốt như tài chính, công nghiệp xanh, logistics, đổi mới sáng tạo và ứng phó biến đổi khí hậu. Đặc biệt, TPHCM đang xúc tiến hợp tác với TP Milan trong mảng quản lý nước thải và chống ngập lụt đô thị. 

Trước đó, vào tháng 11-2025, TPHCM cũng là địa phương đầu tiên của Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao về Quan hệ kinh tế ASEAN - Ý lần thứ 9.

- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu

Tổng Lãnh sự Ý tại TPHCM Alessandra Tognonato công bố số liệu cho thấy kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ý năm 2025 đạt 6,9 tỉ euro và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt trong những tháng đầu năm 2026. 

Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani cũng đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng lớn và là đối tác chiến lược hàng đầu của nước này.

- Ảnh 2.

Tổng Lãnh sự Ý tại TPHCM Alessandra Tognonato phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh Ý

Hiện TPHCM có khoảng 870 công dân Ý đang sinh sống, làm việc, chiếm đến 2/3 tổng số người Ý tại Việt Nam. 

Thời gian tới, nhiều dự án văn hóa, khoa học lớn sẽ được triển khai tại TPHCM, tiêu biểu là việc công diễn vở nhạc kịch Madama Butterfly tại Nhà hát Thành phố vào tháng 9-2026, cùng chuỗi sự kiện Tuần lễ tiếng Ý, Liên hoan phim Ý và Tuần lễ Ẩm thực Ý diễn ra trong mùa thu.

