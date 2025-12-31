HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Khánh thành công trình tiêu biểu của sự phối hợp "ba nhà"

Ngọc Quý

(NLĐO) - Công trình chỉnh trang đường Lê Lợi hoàn thành sau 20 ngày góp phần làm đẹp diện mạo khu vực trung tâm TPHCM.

Sáng 31-12, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi. 

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp tài trợ.

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 1.

Lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi

Hiệu quả phối hợp giữa "ba nhà"

Buổi lễ đánh dấu việc hoàn thành công trình chỉnh trang một trong những tuyến đường trung tâm quan trọng bậc nhất của TPHCM – nơi tập trung nhiều hoạt động thương mại, văn hóa và du lịch. 

Công trình được triển khai trên cơ sở tài trợ tự nguyện của Công ty Khang Điền, với sự đồng thuận của UBND TPHCM và sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ của Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan.

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá việc hoàn thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Được, đây không chỉ là niềm vui của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn là niềm vui chung của người dân khi không gian đô thị được chỉnh trang khang trang, tươi đẹp hơn, góp phần nâng cao chất lượng sống và sự hài lòng của cộng đồng. 

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, chỉnh trang đường Lê Lợi là công trình mang ý nghĩa "ý Đảng, lòng dân", nhận được sự đồng thuận cao của xã hội.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo UBND TPHCM khẩn trương triển khai. Chỉ trong khoảng 20 ngày, công trình đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và nhận được sự ủng hộ của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực trung tâm thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đây là công trình tiêu biểu cho sự phối hợp hiệu quả giữa "ba nhà": Nhà nước – doanh nghiệp – người dân. Công trình được triển khai nhanh chóng trên cơ sở cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, vượt qua những rào cản thủ tục thông thường để mang lại hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục chỉnh trang chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, cho biết với gần 25 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp xác định giá trị bền vững không chỉ nằm ở hiệu quả kinh doanh mà còn ở mức độ đóng góp cho cộng đồng. 

Việc tham gia chỉnh trang đô thị là trách nhiệm của doanh nghiệp gắn bó lâu dài với sự phát triển chung của TPHCM.

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 3.

Ông Vương Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Theo ông Minh, trong năm 2024, Khang Điền đã đồng hành cùng TP HCM thực hiện nhiều hạng mục tại Công viên bờ sông Sài Gòn, góp phần cải thiện cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng. 

Các hạng mục chính của dự án chỉnh trang đường Lê Lợi gồm cải tạo hệ thống vỉa hè, dải phân cách; chỉnh trang, sơn sửa các căn nhà phố liền kề và chung cư hai bên tuyến đường.

Năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục tài trợ và triển khai thiết kế, thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, qua đó thể hiện vai trò đồng hành cùng chính quyền thành phố, góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng.

Thời gian tới, Khang Điền bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng, đặc biệt tại các khu vực, tuyến phố trung tâm có giá trị văn hóa – du lịch như khu vực chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Hình ảnh đường Lê Lợi "thay áo mới" đón Tết 2026

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 4.

Nghi thức cắt băng khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 5.
Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 6.

Công trình hoàn thành không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị tuyến đường Lê Lợi – nơi gắn liền với đời sống thương mại, văn hóa và ký ức đô thị của TPHCM

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 7.

Các hạng mục chính của dự án gồm cải tạo hệ thống vỉa hè, dải phân cách; chỉnh trang, sơn sửa các căn nhà phố liền kề và chung cư hai bên tuyến đường

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 8.

Thời gian tới, Khang Điền bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng, đặc biệt tại các khu vực, tuyến phố trung tâm có giá trị văn hóa – du lịch như khu vực chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 9.
Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 10.
Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 11.

Tuyến phố được sơn màu vàng nhạt, tạo sự đồng bộ

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 12.
Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 13.
Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 14.

Ngoài sơn lại tuyến phố, các hạng mục vỉa hè, tôn tạo bồn cây cũng được thực hiện

Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 15.
Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 16.
Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TPHCM - Ảnh 17.

Nhiều người dân thích thú check-in tại khu vực đường Lê Lợi

TPHCM chủ tịch UBND TP HCM lễ khánh thành chỉnh trang đường Lê Lợi khánh thành chỉnh trang đường Lê Lợi
