Sức khỏe

TPHCM khởi động chương trình hỗ trợ y tế cho khu vực Hồ Tràm

Hải Yến

(NLĐO) - Các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM vừa tham gia khám chữa bệnh, vừa đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế tại Hồ Tràm.

Ngày 1-6, Sở Y tế TPHCM chính thức khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn thành phố, điểm triển khai đầu tiên là Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Du khách đến Hồ Tràm thêm an tâm về dịch vụ y tế - Ảnh 1.

10 bác sĩ, điều dưỡng các bệnh viện: Nhi Đồng 1, An Bình, Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức nhận nhiệm vụ luân phiên công tác tại Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm

Chương trình được triển khai trên cơ sở những kết quả tích cực từ mô hình hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Trước đó, ngành y tế TPHCM đã hỗ trợ nhiều cơ sở y tế tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu như Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Từ thực tiễn này, mô hình tiếp tục được mở rộng đến các trung tâm y tế khu vực, trong đó Hồ Tràm được ưu tiên trong giai đoạn đầu.

Sau khi khảo sát thực tế về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nhu cầu khám, chữa bệnh tại địa phương, Sở Y tế TPHCM đã giao 4 bệnh viện đầu ngành tham gia hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Cụ thể, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ chuyên khoa Nhi; Bệnh viện An Bình hỗ trợ cấp cứu, hồi sức và nội khoa; Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức hỗ trợ cấp cứu chấn thương, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình; Bệnh viện Mắt Bà Rịa hỗ trợ chuyên khoa Mắt.

Điểm nổi bật của chương trình là triển khai mô hình luân phiên nhân viên y tế từ các bệnh viện tuyến trên đến làm việc trực tiếp tại Hồ Tràm. Mỗi đợt luân phiên kéo dài một tháng, các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên vừa tham gia khám, chữa bệnh vừa đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế địa phương.

Trong đợt đầu tiên, 10 bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện: Nhi Đồng 1, An Bình, Đa khoa khu vực Thủ Đức và Mắt Bà Rịa đã chính thức nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Theo Sở Y tế TPHCM, giải pháp này được triển khai trong bối cảnh đơn vị còn thiếu nhân lực ở một số chuyên khoa, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và du khách ngày càng tăng. Việc tăng cường nhân lực luân phiên không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ.

Chương trình hướng đến mục tiêu xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe đồng đều trên toàn địa bàn TPHCM sau hợp nhất, giúp người dân tại các khu vực xa trung tâm được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến không cần thiết và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Ngành y tế TPHCM kỳ vọng mô hình hỗ trợ chuyên môn gắn với luân phiên nhân lực sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tại Hồ Tràm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách.

Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

(NLĐO)- Đây là trường hợp chấn thương hàm mặt đầu tiên được khám và phẫu thuật ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo

Luân phiên bác sĩ ra khám chữa bệnh tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã ghi nhận lượng bệnh nhân tăng gần gấp đôi, nhiều ca phẫu thuật phức tạp lần đầu tiên thành công ngay trên đảo.

TP HCM sẽ cử các bác sĩ luân phiên ra đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Côn Đảo hiện có hơn 14.000 dân cư thường trú và đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, hệ thống y tế tại đây vẫn còn nhiều hạn chế.

