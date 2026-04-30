TPHCM kiểm tra nhà xe tăng giá vé bất thường trong dịp lễ 30-4, 1-5

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản đề nghị hàng loạt cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bình ổn giá cước vận tải trong dịp cao điểm lễ 30-4, 1-5-2026.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị kiểm tra các doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sai quy định

Bảo đảm an toàn giao thông

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan về tăng cường công tác vận tải, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ.

Các doanh nghiệp vận tải, bến xe, cảng thủy nội địa phải chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, bố trí đủ lái xe và nhân sự phục vụ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Đặc biệt, tuyệt đối không đưa phương tiện hoặc tài xế không đủ điều kiện vào hoạt động.

Sở cũng yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động của lái xe, bảo đảm chấp hành quy định về tốc độ, thời gian lái xe, chở đúng số người, bố trí dừng nghỉ hợp lý, nhất là trên các tuyến đường dài và xe giường nằm 2 tầng. Công tác phòng ngừa tai nạn phải được thực hiện ngay từ đầu bến, trong đó chú trọng nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, mặc áo phao khi đi phương tiện thủy.

Tăng cường xử lý

Đối với lực lượng chức năng, Công an TP và chính quyền địa phương được đề nghị tăng cường xử lý các vi phạm như dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, xe hợp đồng trá hình, chạy sai hành trình... nhằm lập lại trật tự vận tải.

Các bến xe khách phải xây dựng kế hoạch phục vụ chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, đồng thời chuẩn bị phương án điều tiết, tăng cường phương tiện khi cần thiết. Việc bán vé cần đa dạng hình thức, khuyến khích đặt vé trực tuyến, công khai giá vé và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá trái quy định.

Sở Xây dựng khuyến khích doanh nghiệp vận tải không tăng giá trong dịp lễ 30-4, 1-5

Ngoài ra, các bến xe phải đảm bảo điều kiện phục vụ hành khách như khu chờ thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ, không thu phí vệ sinh, kiểm soát giá dịch vụ và an toàn thực phẩm tại các quầy hàng.

Sở Xây dựng cũng khuyến khích doanh nghiệp vận tải giữ ổn định giá vé trong dịp lễ. Trường hợp điều chỉnh giá phải tuân thủ quy định về bình ổn giá, đồng thời có chính sách hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người khuyết tật.

Công tác quản lý nội bộ doanh nghiệp được yêu cầu siết chặt, từ theo dõi dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe đến việc nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm của tài xế và nhân viên phục vụ.

Người dân được khuyến cáo mua vé qua các kênh chính thức và phản ánh các bất cập qua Cổng thông tin 1022 của TP để được xử lý kịp thời.

Sở Xây dựng giao các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải, đặc biệt là các trường hợp vi phạm về giá vé, điều kiện kinh doanh, hoặc bị tước phù hiệu nhưng vẫn hoạt động. Đồng thời, tham mưu chính sách giảm phí dịch vụ tại bến xe nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải.