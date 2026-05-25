TPHCM lập 30 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, phát hiện 5/310 cơ sở vi phạm

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.

Trong đợt cao điểm này, cơ quan chức năng đã thành lập 30 đoàn kiểm tra, tiến hành thanh tra 310 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy số trường hợp vi phạm bị phát hiện khá thấp, chỉ ở mức 1,61%.

Cụ thể, trong tổng số 310 cơ sở được kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ phát hiện và xử phạt 5 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền hơn 133 triệu đồng.

Các lỗi chủ yếu gồm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực; hệ thống thoát nước tại khu vực bếp bị ứ đọng; khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm không được che chắn, bảo đảm vệ sinh theo quy định.

Kiểm tra an toàn thực phẩm ở chợ Bình Tây

Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, việc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và có thông báo trước phần nào làm giảm hiệu quả hậu kiểm, chưa phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đăng ký địa điểm kinh doanh nhưng thực tế chỉ sử dụng làm văn phòng giao dịch, kinh doanh trực tuyến hoặc thường xuyên thay đổi địa chỉ hoạt động, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngoài các đợt kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 trường hợp vi phạm tại các chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn liên quan đến hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không đúng quy định.

Tổng số tiền xử phạt gần 24,6 triệu đồng và buộc tiêu hủy 770 kg thịt gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, dù số vi phạm được phát hiện qua kiểm tra không nhiều, trong thời gian diễn ra Tháng hành động vì an toàn thực phẩm vẫn xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại hai cơ sở của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, khiến 112 người có triệu chứng nghi ngộ độc, trong đó 54 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ món trứng vịt hấp thịt heo bị nhiễm vi khuẩn Salmonella spp. và Escherichia coli (E. coli), dẫn đến ngộ độc thực phẩm hàng loạt.