TPHCM lập 30 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, phát hiện 5/310 cơ sở vi phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TPHCM lập 30 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, phát hiện 5/310 cơ sở vi phạm

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, có thông báo trước theo quy định nên chưa đánh giá đúng thực tế

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. 

Trong đợt cao điểm này, cơ quan chức năng đã thành lập 30 đoàn kiểm tra, tiến hành thanh tra 310 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy số trường hợp vi phạm bị phát hiện khá thấp, chỉ ở mức 1,61%.

Cụ thể, trong tổng số 310 cơ sở được kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ phát hiện và xử phạt 5 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền hơn 133 triệu đồng. 

Các lỗi chủ yếu gồm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực; hệ thống thoát nước tại khu vực bếp bị ứ đọng; khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm không được che chắn, bảo đảm vệ sinh theo quy định.

Kết quả kiểm tra An toàn thực phẩm tại TPHCM năm 2026: Phát hiện ít vi phạm - Ảnh 3.

Kiểm tra an toàn thực phẩm ở chợ Bình Tây

Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, việc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và có thông báo trước phần nào làm giảm hiệu quả hậu kiểm, chưa phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đăng ký địa điểm kinh doanh nhưng thực tế chỉ sử dụng làm văn phòng giao dịch, kinh doanh trực tuyến hoặc thường xuyên thay đổi địa chỉ hoạt động, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngoài các đợt kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 trường hợp vi phạm tại các chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn liên quan đến hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không đúng quy định. 

Tổng số tiền xử phạt gần 24,6 triệu đồng và buộc tiêu hủy 770 kg thịt gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, dù số vi phạm được phát hiện qua kiểm tra không nhiều, trong thời gian diễn ra Tháng hành động vì an toàn thực phẩm vẫn xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại hai cơ sở của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, khiến 112 người có triệu chứng nghi ngộ độc, trong đó 54 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ món trứng vịt hấp thịt heo bị nhiễm vi khuẩn Salmonella spp. và Escherichia coli (E. coli), dẫn đến ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Tin liên quan

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM: Không có chuyện dẹp thức ăn đường phố!

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM: Không có chuyện dẹp thức ăn đường phố!

(NLĐO) - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhìn nhận thức ăn đường phố là chủ đề nhạy cảm, bởi vừa là nét văn hóa vừa là kế sinh nhai của nhiều người

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng khi nhiều trường tạm ngừng suất ăn bán trú

(NLĐO) – Trong thời gian các trường chọn nhà cung cấp suất ăn bán trú mới, phụ huynh phải vất vả đưa đón, lo bữa ăn trưa cho con

Bộ Y tế làm việc với UBND TPHCM để đánh giá mô hình hoạt động của Sở An toàn thực phẩm

(NLĐO) – Kinh nghiệm thực tiễn từ TPHCM được kỳ vọng giúp xây dựng bộ máy quản lý an toàn thực phẩm thống nhất, chuyên nghiệp trên cả nước

Sở An toàn thực phẩm kiểm tra an toàn thực phẩm kiểm tra thực phẩm kiểm tra định kỳ kiểm tra có báo trước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo