Kinh tế

Bộ Y tế làm việc với UBND TPHCM để đánh giá mô hình hoạt động của Sở An toàn thực phẩm

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Kinh nghiệm thực tiễn từ TPHCM được kỳ vọng giúp xây dựng bộ máy quản lý an toàn thực phẩm thống nhất, chuyên nghiệp trên cả nước

Ngày 16-4, tại TPHCM, Bộ Y tế làm việc với UBND TPHCM để đánh giá mô hình hoạt động của Sở An toàn thực phẩm, phục vụ xây dựng đề án quản lý an toàn thực phẩm theo một đầu mối thống nhất trên toàn quốc. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong tháng 4-2026, Bộ Y tế phải hoàn thành dự thảo lần đầu của đề án theo Chỉ thị 17 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

Theo bà Lan, hiện cả nước từng có Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng, Bắc Ninh và TPHCM nhưng sau sắp xếp bộ máy, chỉ TPHCM được nâng cấp thành Sở An toàn thực phẩm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội. 

Vì vậy, kinh nghiệm thực tiễn của TPHCM được xem là cơ sở quan trọng để xây dựng mô hình quản lý cấp quốc gia.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM báo cáo về mô hình hoạt động của sở

Theo báo cáo của UBND TPHCM, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm giúp tập trung một đầu mối quản lý nhà nước, bảo đảm triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm. Đây được đánh giá là bước đột phá trong quản lý, hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ sức khỏe người dân.

Mô hình này khắc phục những hạn chế của giai đoạn thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp và hiện đại. Việc có một cơ quan đầu mối cũng giúp chuẩn hóa quy trình cấp phép, thẩm định hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, giảm thời gian và chi phí thủ tục.

UBND TPHCM nhận định mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo một đầu mối hoàn toàn có thể nhân rộng, triển khai thống nhất từ trung ương đến địa phương.

“Vừa làm vừa chờ” khiến cán bộ e ngại

Chia sẻ bên lề buổi làm việc, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, kiến nghị cần sớm công nhận chính thức mô hình này thay vì kéo dài thí điểm, bởi tình trạng “vừa làm vừa chờ” khiến cán bộ e ngại khi thực thi nhiệm vụ do một số nội dung chưa có trong luật.

Bà cũng cho rằng cần đổi mới cách thức thanh tra để nâng cao hiệu quả thực chất. Hiện nay, việc thanh tra chủ yếu theo kế hoạch khiến cơ sở có thời gian chuẩn bị đối phó, trong khi công tác kiểm tra còn bị ràng buộc bởi nhiều thủ tục hành chính rườm rà.


