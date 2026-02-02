HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM lập 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp phường, xã

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo quyết định của UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư

UBND TPHCM vừa có quyết định về tổ chức lại 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, 21 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, 13 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

Cụ thể, TPHCM tổ chức lại 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, 21 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 13 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM thành 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

TPHCM lập 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp phường, xã - Ảnh 1.

UBND TPHCM vừa có quyết định về tổ chức lại các đơn vị thành 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã

Sau khi tổ chức lại, TPHCM có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các phường: Bến Thành, Bàn Cờ, Xóm Chiếu, An Đông, Bình Tiên, Tân Mỹ, Chánh Hưng, Vườn Lài, Bình Thới, Thới An, An Lạc, Tân Sơn Nhất, Tân Phú, Hạnh Thông, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Tam Thắng, Bà Rịa, Phú Mỹ, Cát Lái.

Cạnh đó còn có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các xã: Nhà Bè, Tân Nhựt, Cần Giờ, Tân An Hội, Hóc Môn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Hồ Tràm, Đất Đỏ, Ngãi Giao, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Theo quyết định của UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác được giao, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường, xã, đặc khu.

Đồng thời thực hiện tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc thực hiện một số công việc tư vấn khác theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Ban gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã có cơ cấu tổ chức không quá 4 phòng chuyên môn.

Tin liên quan

Nút giao Mỹ Thủy: Dự án trọng điểm TPHCM kéo dài đến 2026

Nút giao Mỹ Thủy: Dự án trọng điểm TPHCM kéo dài đến 2026

(NLĐO) - UBND TPHCM phê duyệt kéo dài tiến độ Dự án nút giao Mỹ Thủy đến quý III/2026, tăng cường quản lý, giám sát và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

TPHCM: Đặt "trái tim" cho công viên số 1 Lý Thái Tổ

(NĐLO) - Hôm nay, biểu trưng hình giọt nước được đưa vào vị trí trung tâm hồ tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

TPHCM: Vận hành cống ngăn triều của dự án gần 10.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Vận hành cống Bến Nghé là bước ngoặt mới cho dự án giảm ngập do triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành dự án trong năm nay.

ban quản lý dự án Ban Quản lý UBND TPHCM TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo