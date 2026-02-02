TPHCM lập 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp phường, xã

UBND TPHCM vừa có quyết định về tổ chức lại 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, 21 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, 13 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

Cụ thể, TPHCM tổ chức lại 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, 21 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 13 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM thành 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

Sau khi tổ chức lại, TPHCM có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các phường: Bến Thành, Bàn Cờ, Xóm Chiếu, An Đông, Bình Tiên, Tân Mỹ, Chánh Hưng, Vườn Lài, Bình Thới, Thới An, An Lạc, Tân Sơn Nhất, Tân Phú, Hạnh Thông, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Tam Thắng, Bà Rịa, Phú Mỹ, Cát Lái.

Cạnh đó còn có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các xã: Nhà Bè, Tân Nhựt, Cần Giờ, Tân An Hội, Hóc Môn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Hồ Tràm, Đất Đỏ, Ngãi Giao, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Theo quyết định của UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác được giao, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường, xã, đặc khu.

Đồng thời thực hiện tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc thực hiện một số công việc tư vấn khác theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Ban gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã có cơ cấu tổ chức không quá 4 phòng chuyên môn.