TPHCM lên kịch bản bảo đảm năng lượng, không để thiếu điện, xăng, khí

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch về kịch bản và phương án ứng phó, bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn thành phố trong bối cảnh áp lực nguồn cung năng lượng thế giới bất ổn.

Không để thiếu điện, xăng, khí trên diện rộng

Kịch bản của TPHCM chia tình hình theo 3 cấp độ. Cụ thể, với cấp 1, thị trường ổn định, cung ứng bình thường. Với cấp 2, thị trường biến động mạnh nhưng còn trong khả năng kiểm soát. Trong khi đó, ở cấp 3, tình huống khẩn cấp, thiếu hụt nghiêm trọng hoặc đứt gãy kéo dài.

TPHCM đặt mục tiêu không để xảy ra thiếu điện, thiếu xăng dầu, thiếu khí trên diện rộng; hạn chế tối đa nguy cơ thiếu hụt cục bộ kéo dài, nhất là tại các khu vực trọng yếu.

Đối với TPHCM, các rủi ro chủ yếu gồm: rủi ro nguồn cung quốc tế; rủi ro gián đoạn nguồn hàng trong nước; rủi ro về hạ tầng điện, kho - cảng - logistics; rủi ro thị trường như đầu cơ, găm hàng, dừng bán không có lý do; và rủi ro điều hành do thiếu dữ liệu tập trung, thiếu cảnh báo sớm, thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ.

Các kịch bản bao quát đầy đủ 3 lĩnh vực điện, xăng dầu và khí. Ngoài ra, kịch bản phải bám sát đặc điểm phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, cảng biển, thương mại, dịch vụ, hạ tầng số và nhu cầu dân sinh của TPHCM.

Kiên quyết xử lý găm hàng

TPHCM cũng đặt ra phương án ứng phó đối với từng lĩnh vực. Như đối với lĩnh vực điện lực, rà soát các khu vực có nguy cơ quá tải; chủ động phương án san tải, chuyển tải, kết lưới, dự phòng cấp điện; ưu tiên cung cấp điện cho các lĩnh vực, khu vực, cơ sở trọng yếu.

Đối với lĩnh vực khí, cần xây dựng phương án dự phòng khi giao hàng chậm, nguồn hàng giảm hoặc giá tăng mạnh. Ưu tiên cấp khí cho dân sinh, thương mại thiết yếu, sản xuất thiết yếu và các lĩnh vực có khả năng thay thế một phần cho xăng dầu trong bối cảnh biến động nguồn cung.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, cần tăng cường giám sát thời gian bán hàng, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chất lượng, đo lường; không để xảy ra tình trạng dừng bán không có lý do, găm hàng hoặc bán cầm chừng kéo dài.

Khi phát sinh dấu hiệu dừng bán không có lý do, bán cầm chừng, người dân tụ tập đông hoặc mua tích trữ tại điểm bán, UBND phường, xã, đặc khu chủ động phối hợp với công an cơ sở, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM và Sở Công Thương để kiểm tra, xác minh, hướng dẫn doanh nghiệp duy trì bán hàng theo quy định, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại hiện trường.

Trong trường hợp thị trường có biến động mạnh hoặc khi kích hoạt kịch bản cấp 2, cấp 3, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc cấp phép, hướng dẫn, điều tiết cho xe bồn vận chuyển xăng dầu, khí lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố theo khung giờ, tuyến đường và điều kiện phù hợp để kịp thời cung ứng nhiên liệu cho hệ thống phân phối.