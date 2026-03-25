Sức khỏe

TPHCM mở 60 điểm khám tầm soát miễn phí, phục vụ 16.000 người dân

Hải Yến

(NLĐO) - 60 điểm khám tại các trạm y tế phường, xã, với sự tham gia của 56 bệnh viện công lập, dự kiến phục vụ khoảng 16.000 lượt người dân

Ngày 25-3, Sở Y tế TPHCM cho biết ngày 5-4, ngành y tế TP sẽ ra quân đồng loạt chương trình khám, tầm soát bệnh chuyên khoa quy mô lớn.

TPHCM đồng loạt mở 60 điểm khám tầm soát miễn phí, phục vụ 16.000 người dân - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho hơn 260 người cao tuổi phường Phú Thạnh.

Theo Sở Y tế, chương trình sẽ tổ chức khám tại 60 điểm ở các trạm y tế phường, xã, với sự tham gia của 56 bệnh viện công lập, dự kiến phục vụ khoảng 16.000 lượt người dân. 

Trong đó, ưu tiên triển khai tại các khu vực xa trung tâm, nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi cư trú. Các bác sĩ chuyên khoa từ nhiều bệnh viện đa khoa và chuyên khoa sẽ trực tiếp xuống địa phương, phối hợp cùng trạm y tế cơ sở để tổ chức khám, tư vấn và tầm soát bệnh.

Đáng chú ý, lực lượng tham gia gồm đầy đủ các bệnh viện tuyến thành phố và nhiều bệnh viện thuộc bộ, ngành như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM. 

Bên cạnh khám sức khỏe tổng quát, chương trình năm nay mở rộng tầm soát nhiều bệnh lý chuyên khoa quan trọng, giúp phát hiện sớm các vấn đề thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót. Người dân sẽ được kiểm tra các bệnh về mắt như võng mạc, tật khúc xạ; bệnh da liễu; răng miệng; tầm soát tim bẩm sinh ở trẻ em; đồng thời sàng lọc một số bệnh ung thư phổ biến.

Song song đó, các hoạt động đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá nguy cơ tim mạch cũng được triển khai rộng rãi nhằm phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường hay bệnh hô hấp mạn tính. 

Người dân còn được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh và hướng dẫn theo dõi sức khỏe phù hợp với từng nhóm tuổi.

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ dữ liệu khám, tầm soát sẽ được cập nhật, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài theo địa bàn dân cư. 

Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh lý sẽ được tư vấn theo dõi tại tuyến cơ sở hoặc chuyển tuyến phù hợp để tiếp tục điều trị.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc tổ chức đồng loạt các điểm khám không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Việt Nam (7-4) mà còn thể hiện định hướng đổi mới y tế cơ sở, chuyển từ mô hình "khám bệnh thụ động" sang "chủ động quản lý sức khỏe người dân". Khi các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ, người dân đặc biệt ở khu vực xa vẫn có thể tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cộng đồng.

Hoạt động này cũng góp phần cụ thể hóa mô hình chăm sóc sức khỏe theo địa bàn dân cư, tăng cường liên kết giữa bệnh viện và y tế cơ sở, hướng tới xây dựng hệ thống y tế đa tầng, trong đó y tế cơ sở đóng vai trò nền tảng.

Sở Y tế TPHCM khuyến khích người dân tích cực tham gia khám tầm soát, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và những người có yếu tố nguy cơ. Việc phát hiện sớm các bệnh lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời, ngành y tế cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của các bệnh viện trong việc chung tay nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.


Khám bệnh tại nhà có được BHYT chi trả ?

(NLĐO)- Đây là một trong những thay đổi quan trọng trong Luật BHYT năm 2024, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong ngày 8-3

(NLĐO) - Đây là chương trình thiện nguyện với quy mô lớn, là năm thứ 4 liên tiếp được tổ chức tại Trường Đại học Cửu Long

Đi khám bệnh, bất ngờ được đón Tết giữa đường hoa ở Bệnh viện Chợ Rẫy

(NLĐO) - Đường hoa không chỉ mang đến không khí Tết, mà còn giúp người bệnh thêm niềm vui, sự lạc quan và động lực trên hành trình điều trị bệnh.

khám sức khỏe Bệnh viện Quân y 175 đái tháo đường dịch vụ y tế Bệnh viện Chợ Rẫy trạm y tế đại học y dược khám bệnh miễn phí người cao tuổi
