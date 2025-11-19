TPHCM: Mở rộng cơ sở 2 các bệnh viện đến khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Mở rộng cơ sở 2 các bệnh viện đến khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây

PHAN ANH

(NLĐO)- UBND TPHCM vừa chỉ đạo mở rộng cơ sở 2 các bệnh viện, giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp về thực trạng cơ sở vật chất, quy hoạch, định hướng phát triển ngành và các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế, ý kiến của các cơ quan dự họp, lãnh đạo thành phố thống nhất giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM sau hợp nhất.

- Ảnh 1.

Công tác khảm bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Việc triển khai cần gắn với định hướng phát triển TPHCM thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN, phù hợp với Kế hoạch 25/2025 của Thành ủy về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời quán triệt Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cụ thể, thành lập 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu thuộc UBND phường, xã, đặc khu, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ở địa phương.

Mở rộng cơ sở 2 các bệnh viện đến khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, góp phần giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối ở trung tâm thành phố, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đảm bảo sự công bằng trong y tế cho người dân trên toàn địa bàn.

Đồng thời đầu tư phát triển các cơ sở dưỡng lão gắn với y học cổ truyền và phục hồi chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhóm người cao tuổi.

Quy hoạch xây dựng các bệnh viện cửa ngõ của TPHCM sau hợp nhất. Sắp xếp, kiện toàn các Trung tâm an sinh xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc người dân trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch cục bộ của TPHCM sau hợp nhất liên quan đến các dự án thuộc lĩnh vực y tế. Hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu về cơ chế chính sách hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế tại khu vực 1 - TPHCM cũ khi tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn tại khu vực 2 - tỉnh Bình Dương cũ, Khu vực 3 - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hoặc tham gia công tác triển khai mở rộng cơ sở 2, cơ sở 3 tại các khu vực trên; đề xuất UBND thành phố trước ngày 30-11-2025.

Tin liên quan

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

(NLĐO) - Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) tại Cần Giờ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chính thức đi vào hoạt động vào đầu tuần tới.

Đề xuất Bệnh viện Lao phổi ở phường Bình Dương là cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

(NLĐO) - Bệnh viện Lao phổi với vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng chỉ có khoảng vài bệnh nhân đến vài chục bệnh nhân điều trị bán trú gây lãng phí lớn

Đề xuất thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO) - Ngành y tế TP HCM kiến nghị giao đất của bệnh viện Bà Rịa (cũ) để mở cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa ung bướu và chuyên khoa sản.

TPHCM bệnh viện cơ sở 2 khu vực TPHCM khu vực Bình Dương khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng cơ sở 2 các bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo