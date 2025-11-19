TPHCM: Mở rộng cơ sở 2 các bệnh viện đến khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp về thực trạng cơ sở vật chất, quy hoạch, định hướng phát triển ngành và các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế, ý kiến của các cơ quan dự họp, lãnh đạo thành phố thống nhất giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM sau hợp nhất.

Công tác khảm bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Việc triển khai cần gắn với định hướng phát triển TPHCM thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN, phù hợp với Kế hoạch 25/2025 của Thành ủy về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời quán triệt Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cụ thể, thành lập 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu thuộc UBND phường, xã, đặc khu, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ở địa phương.

Mở rộng cơ sở 2 các bệnh viện đến khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, góp phần giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối ở trung tâm thành phố, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đảm bảo sự công bằng trong y tế cho người dân trên toàn địa bàn.

Đồng thời đầu tư phát triển các cơ sở dưỡng lão gắn với y học cổ truyền và phục hồi chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhóm người cao tuổi.

Quy hoạch xây dựng các bệnh viện cửa ngõ của TPHCM sau hợp nhất. Sắp xếp, kiện toàn các Trung tâm an sinh xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc người dân trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch cục bộ của TPHCM sau hợp nhất liên quan đến các dự án thuộc lĩnh vực y tế. Hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu về cơ chế chính sách hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế tại khu vực 1 - TPHCM cũ khi tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn tại khu vực 2 - tỉnh Bình Dương cũ, Khu vực 3 - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hoặc tham gia công tác triển khai mở rộng cơ sở 2, cơ sở 3 tại các khu vực trên; đề xuất UBND thành phố trước ngày 30-11-2025.