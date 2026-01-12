HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Quyền lợi người tham gia BHYT TPHCM năm 2026 ra sao?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Người tham gia BHYT được 100% mức hưởng khi khám tại tuyến ban đầu hoặc điều trị nội trú tại cơ sở cấp cơ bản.

Ngày 12-1, BHXH TPHCM cho biết điều 2 Nghị quyết 261/2025/QH15 của Quốc hội (về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân) đã mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

Theo đó, thực hiện tăng tỉ lệ, mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ quỹ BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Quyền lợi người tham gia BHYT TPHCM năm 2026 ra sao? - Ảnh 1.

Từ năm 2026, quyền lợi của người tham gia BHYT gia tăng

Người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Tăng tỉ lệ mức hưởng BHYT trong phạm vi được hưởng với đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Mức hưởng BHYT đối với các trường hợp quy định tại điều 22 của luật BHYT.

Theo đó, hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong nhiều trường hợp, gồm các nhóm đối tượng chính sách theo luật BHYT. Trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định.

Khám chữa bệnh tại tuyến ban đầu (trạm y tế, cơ sở y học gia đình, trạm y tế quân - dân y…). Khám ngoại trú tại phòng khám đa khoa khu vực. Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên và số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức tham chiếu. Cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào.

Mức hưởng theo nhóm đối tượng: Hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh đối với một số nhóm như người hưởng lương hưu, cận nghèo… Hưởng 80% đối với các đối tượng còn lại.

Người đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu vẫn được hưởng bảo hiểm với tỉ lệ khác nhau. Trong đó, 100% mức hưởng khi khám tại tuyến ban đầu hoặc điều trị nội trú tại cơ sở cấp cơ bản. 100% mức hưởng với một số bệnh nặng, bệnh hiếm, bệnh cần phẫu thuật hoặc kỹ thuật cao.

40% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu (trừ các trường hợp được hưởng cao hơn). Tỉ lệ hưởng ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản sẽ thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định.


khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe bảo hiểm y tế người tham gia bảo hiểm xã hội
