TPHCM: Một phường không được bàn giao hồ sơ, tài liệu sau sáp nhập

Thanh tra TPHCM vừa công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc quản lý, sử dụng nhà, đất công đối với UBND các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú và Phú Lâm.

Đây là các phường mới được thành lập trên địa bàn quận 6 cũ. Riêng phường Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10, phường 11 của quận 6 (cũ) và một phần phường 16 của quận 8 (cũ).

Chưa được bàn giao dù đã có nhiều văn bản đề nghị

Theo nội dung kết luận thanh tra, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, UBND quận 6 cùng UBND các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm đã tiến hành bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu từ quận 6 về các phường mới.

Tuy nhiên, UBND phường Bình Phú dù đã có nhiều văn bản đề nghị UBND phường Phú Định hỗ trợ, phối hợp cung cấp, bàn giao các hồ sơ, tài liệu thuộc các lĩnh vực quản lý đối với địa bàn các Khu phố 20, 21, 22, 23, 24 của phường 16, quận 8 (cũ), nay là khu phố số 25, 26, 27, 28, 29 phường Bình Phú. Đến nay, UBND phường Phú Định chưa tổ chức bàn giao cho đơn vị.

"Tại thời điểm thanh tra, UBND phường Bình Phú chưa tiếp nhận, bàn giao công việc, hồ sơ... theo đơn vị hành chính mới (dù đã có nhiều văn bản gửi UBND phường Phú Định) là chưa thực hiện đúng Chỉ thị 07/CTUBND ngày 14-6-2025 của UBND TPHCM về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính" - Thanh tra TPHCM nêu trong kết luận thanh tra.

Chưa chấm dứt hoạt động cho thuê mặt bằng không đúng chức năng

Thanh tra TPHCM kết luận trước khi kết thúc hoạt động, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý, sử dụng nhà, đất công đã được Chủ tịch UBND quận 6 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, UBND quận 6 và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chưa tổ chức thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa đầy đủ, chưa đảm bảo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý, sử dụng nhà, đất công. Trong đó, chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo theo thời hạn; chuyển đổi vị trí công tác; kê khai tài sản thu nhập; thực hiện kết luận sau thanh tra; quản lý, sử dụng tài sản công, nhà, đất công.

Tại thời điểm thanh tra, UBND quận 6 vẫn chưa chấm dứt hoạt động cho thuê mặt bằng không đúng chức năng của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo Thông báo số 470-TB/UBKTTU ngày 23-10-2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Có dấu hiệu lãng phí

Việc quản lý, sử dụng nhà, đất công còn để trống, không sử dụng trong thời gian dài, công trình xuống cấp, hư hỏng; còn tình trạng người dân lấn, chiếm, không xử lý triệt để; có dấu hiệu gây lãng phí.

Điển hình như phường Bình Tiên, kiểm tra ngẫu nhiên 3 địa chỉ nhà, đất và 6 thửa đất, Thanh tra TPHCM nhận thấy hiện trạng hầu hết không sử dụng, bỏ trống, một số thửa đất có dấu hiệu lấn, chiếm.

Tại phường Phú Lâm, hiện trạng sử dụng nhà, đất công còn để trống, không sử dụng trong thời gian dài, công trình xuống cấp, hư hỏng; còn tình trạng người dân lấn, chiếm, không xử lý triệt để; có dấu hiệu lãng phí.

Kiểm tra việc sử dụng xe ô tô tại UBND phường Phú Lâm, Thanh tra TPHCM nhận thấy công tác quản lý, bảo dưỡng phương tiện chưa đảm bảo. Có 5 trong tổng số 7 phương tiện đã hết hạn đăng kiểm, trong đó có xe hết hạn từ năm 2019 và năm 2025. Một số xe hư hỏng không sử dụng được nhưng chưa có phương án thanh lý hoặc sửa chữa kịp thời.