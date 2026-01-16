HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Giới thiệu Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử Đại biểu Quốc hội

Minh Chiến

(NLĐO)- Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 16-1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Giới thiệu Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử ĐBQH khóa XVI - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử và tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực TTCP tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri TTCP tán thành, nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngay sau đó, TTCP tiếp tục tổ chức hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TTCP mở rộng theo đúng quy định; hội nghị một lần nữa thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

TTCP đã chính thức hoàn thiện danh sách và hồ sơ nhân sự để giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực TTCP, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tại tỉnh Ninh Bình. Ông được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Điều tra tội phạm kinh tế (Học viện Cảnh sát nhân dân); trình độ Tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Trung ương và địa phương như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng tại Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), đồng thời là Thư ký cho lãnh đạo Bộ Công an; sau đó được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy - Bộ Công an.

Từ năm 2018, ông Nguyễn Quốc Đoàn lần lượt giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế). Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 7-2021, ông Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Ngày 4-11-2025, ông Nguyễn Quốc Đoàn được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực TTCP.

