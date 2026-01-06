HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM: Năm 2025, tình hình kinh tế- xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng

(NLĐO) - Năm 2026, thành phố sẽ như một đại công trường với rất nhiều công trình nhằm đảm bảo cho tăng trưởng và phát triển của thành phố

Chiều 6-1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Nhiều gam sáng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết UBND thành phố vừa đi qua một năm điều hành kinh tế - xã hội với nhiều khó khăn, thách thức cùng các thuận lợi đan xen. 

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đáng trân trọng với "nhiều gam sáng hơn gam tối". 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: năm 2026, thành phố sẽ như một đại công trường - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tốc độ tăng trưởng của TPHCM đạt 8,03%. Môi trường đầu tư tiếp tục trở nên hấp dẫn hơn. Nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước rất quan tâm, đến tìm hiểu và đầu tư tại TPHCM. Đặc biệt, các nhà đầu tư đã đầu tư tại TPHCM cũng rất thành công, tiếp tục mở rộng đầu tư tại thành phố. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, người dân TPHCM phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và của Đảng bộ thành phố. Trong thời gian gần đây, bộ mặt của thành phố ngày càng được cải thiện, người dân rất hài lòng.

An ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. "Có thể nói năm nay là năm hết sức bình yên, không chỉ cho chúng ta mà cho cả du khách trong và ngoài nước - rất an tâm khi đến tham quan và thưởng ngoạn, làm ăn, sinh sống tại TPHCM. Thành tựu này đáng trân trọng" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

TPHCM phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn mà TPHCM phải tập trung lãnh đạo trong thời gian tới. Đó là giải quyết ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe và xây dựng thành phố không ma túy.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: năm 2026, thành phố sẽ như một đại công trường - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị

Vấn đề giải ngân đầu tư công có phát triển so với trước đây nhưng chỉ đạt khoảng 70%. "Thành phố thừa vốn mà giải ngân không được. Đây là điều mà chúng ta rất đáng suy nghĩ" - ông Nguyễn Văn Được bày tỏ. 

Giải phóng mặt bằng khá chậm, đòi hỏi thành phố phải có giải pháp trong thời gian tới để cải thiện. 

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM đã làm trúng và đúng, có kết quả khá tốt so với mặt bằng chung trong cả nước. Tuy nhiên, cũng vẫn còn những vấn đề cần phải quyết tâm thực hiện hơn nữa. Cụ thể là vấn đề sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp để bắt đầu vận hành từ ngày 1-2-2026. 

"Trong năm 2026, để tăng trưởng 2 con số, tức 10-11% thì chúng ta phải quyết tâm cao nhất. TPHCM sẽ triển khai rất nhiều công trình, gồm công trình kêu gọi tư nhân và công trình nhà nước" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. 

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2026, thành phố sẽ như một đại công trường với rất nhiều công trình. Điều này nhằm đảm bảo cho tăng trưởng và phát triển của thành phố trong năm tới và trong nhiều năm kế tiếp. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của TPHCM phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa. 

Cũng trong năm 2026, TPHCM phải triển khai thực hiện Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi Nghị quyết số 98/2023/QH15. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết này đòi hỏi TPHCM phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, nhanh hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.

