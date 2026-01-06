TPHCM chuẩn bị khởi công loạt dự án gần 240.000 tỉ đồng

Loạt dự án hạ tầng – giao thông có tổng mức đầu tư gần 240.000 tỉ đồng tại TPHCM dự kiến sẽ được khởi công, động thổ vào ngày 15-1, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được TPHCM ấn định khởi công ngày 15-1-2026

Metro 2 sử dụng vốn đầu tư công

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP về kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ các dự án trọng điểm. Buổi lễ dự kiến được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp kết hợp trực tuyến, phát sóng trên truyền hình.

Điểm cầu trung tâm đặt tại lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và TPHCM. Ba điểm cầu còn lại gồm lễ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), lễ động thổ cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Dự án cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT

Theo Sở Xây dựng, các dự án đầu tư công và dự án PPP phải đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật về xây dựng mới đủ điều kiện khởi công. Trong khi đó, pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục tổ chức lễ động thổ công trình. Quy định hiện nay mới chỉ áp dụng đối với các công trình quan trọng quốc gia hoặc có ý nghĩa lớn về kinh tế – xã hội, sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn ODA.

Qua rà soát tiến độ, dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) là dự án đầu tư công duy nhất trong số bốn dự án. Hiện Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị hoàn tất các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện khởi công vào ngày 15-1-2026, đúng kế hoạch UBND TPHCM đã phê duyệt.

Dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) có chiều dài hơn 11 km, kết nối trung tâm TPHCM với cửa ngõ phía tây bắc. Toàn tuyến bố trí 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỉ đồng.

3 dự án đầu tư theo hình thức PPP hơn 182.000 tỉ đồng

Ba dự án còn lại gồm Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 đều đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư, song hiện vẫn trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Do yêu cầu tiến độ, Sở Xây dựng đề xuất tổ chức lễ động thổ đối với các dự án này sau khi hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, sử dụng kinh phí của nhà đầu tư, không dùng ngân sách nhà nước.

Trong đó, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.629 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, quy mô gần 187 ha, được định hướng phát triển thành hệ sinh thái kinh tế thể thao hiện đại, hướng tới trung tâm thể thao tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Dự án cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất, được xác định là dự án đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường kết nối khu vực biển Cần Giờ với hạ tầng vùng, nhất là sân bay Long Thành.

Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, kết nối khu Nam TPHCM với Nhơn Trạch (Đồng Nai) và sân bay Long Thành, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 23.185 tỉ đồng, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT.