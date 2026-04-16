TPHCM: Nghi chó phóng uế, xông tận nhà đấm cụ bà

Ngày 16-4, Công an phường Hòa Hưng, TPHCM xác minh, xử lý vụ người đàn ông xông vào nhà đánh một cụ bà, nghi do chó phóng uế.

Người đàn ông dùng tay đấm mạnh vào mặt cụ bà.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy nhóm người liên tục lớn tiếng qua lại. Trong đó, người đàn ông liên tục dùng tay chỉ trỏ, dùng tay đấm vào mặt cụ bà, người này cũng dùng chổi đánh trả.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ 35 phút ngày 11-4 trên đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Chia sẻ về vụ việc, anh Ngô Huỳnh Tài cho biết cụ bà trong video là bà L. (68 tuổi, mẹ anh), còn người đàn ông tên H. (hàng xóm). Họ lớn tiếng vì ông H. cho rằng chó của bà L. đã phóng uế trước nhà mình. Vụ việc sau đó người dân can ngăn.



Chi tiết vụ việc đang được Công an phường Hòa Hưng làm rõ.