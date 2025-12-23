HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí có giữ nơi khám chữa bệnh ban đầu?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Một số ý kiến thắc mắc người từ 65 đến dưới 75 tuổi ở TPHCM được cấp thẻ BHYT miễn phí có được giữ nguyên nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không?

Ông Nguyễn Văn Đấu (phường Thủ Đức, TPHCM) hỏi: "Mới đây, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết 56/2025 về việc người từ 65 đến dưới 75 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Tôi thuộc diện được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Thẻ BHYT của tôi đang đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhân dân 115, vậy có phải đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hay không?".

TPHCM: Người cao tuổi ở được cấp BHYT, có giữ nguyên nơi khám chữa bệnh? - Ảnh 1.

Người cao tuổi TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

BHXH TPHCM cho biết người dân được hỗ trợ theo Nghị quyết 56/2025 vẫn giữ nguyên nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu như trước. Việc cấp thẻ mới hoặc gia hạn thẻ BHYT không làm thay đổi cơ sở khám ban đầu nếu trước đó thông tin đã đúng và hợp lệ.

Hồ sơ có thể gửi qua hình thức điện tử hoặc qua bưu điện đến cơ quan bảo BHXH nơi cư trú để được điều chỉnh lại đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trước đó.

Trước đó, để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng đối tượng, BHXH TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương lập và gửi danh sách người dân từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi (theo mẫu đính kèm) về BHXH cơ sở.

Những phường - xã chưa từng cung cấp dữ liệu cần hoàn thành trước thời hạn đề ra để tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở danh sách do các phường - xã cung cấp, BHXH cơ sở sẽ rà soát, đối chiếu lập thành 3 danh sách và gửi về UBND phường - xã.

Danh sách 1: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi chưa tham gia BHYT hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ BHYT đã hết hạn.

Danh sách 2: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi đã tham gia BHYT theo nhóm BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Danh sách 3: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi đã tham gia BHYT hưởng chính sách hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56.

BHXH TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mọi người cao tuổi trong diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56 đều được cấp thẻ BHYT đúng thời hạn và đầy đủ.

