TPHCM: người dân 4 xã sắp đón nhận công trình hơn 50 tỉ đồng

Ngày 10-6, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - cùng các đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 tiếp xúc cử tri các xã Xuân Thới Sơn, tiếp xúc trực tuyến đến cử tri xã Hóc Môn, Bà Điểm.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 còn có ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri 3 xã đã nêu kiến nghị về việc đầu tư các tuyến đường giao thông, công trình chống ngập nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe, ngập nước trong thời gian tới.

Đơn vị số 36 tiếp xúc cử tri các xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Bà Điểm

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao đổi về kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, chống ngập nước, kẹt xe mà cử tri đã đặt ra.

Theo ông Nguyễn Văn Được, "có đường là có phát triển", vì vậy đầu tư hạ tầng kỹ thuật nói chung, hạ tầng giao thông nói riêng là một việc rất quan trọng của bất kỳ địa phương nào, đặc biệt là TPHCM.

"Ngay từ khi lên nhận nhiệm vụ ở TPHCM, Sở đầu tiên mà tôi đến làm việc là Sở Giao thông Vận tải, nay là Sở Xây dựng. Bởi vì tôi nhận thức có đường đến đâu là có dự án đến đó, có công nghiệp, nhà máy, công xưởng. Khi đó, có giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho bà con, đóng thuế cho nhà nước. Qua đó mới có đô thị, các tiện ích khác như bệnh viện, trường học" – ông Nguyễn Văn Được phân tích.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, tổng nguồn lực trong nhiệm kỳ này để thành phố đầu tư phát triển là gần 3,2 tỉ USD nhưng thành phố chỉ mới đáp ứng được khoảng 1,1 - 1,2 tỉ USD. Phần còn lại phải huy động mọi nguồn lực khác, trong đó nguồn lực tư nhân là chính.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết hiện hệ thống giao thông Vành đai 2, Vành đai 3 đã làm cơ bản hoàn thành, tới đây là sẽ là Vành đai 4. Các tuyến đường giao thông đối ngoại với Đồng Nai, Tây Ninh đã, đang và sẽ hoàn thiện, giúp TPHCM có một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn.

Trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ có Quốc lộ 22, đường cao tốc Mộc Bài – TPHCM, đường song hành Phan Văn Hớn. Đặc biệt, gần đây có nhà đầu tư đăng ký đầu tư tuyến đường sắt Tân Sơn Nhất đi Củ Chi, đi qua các xã trên địa bàn Hóc Môn cũ.

Theo ông Nguyễn Văn Được, nhà đầu tư đang làm hồ sơ đề xuất đầu tư, làm việc với các sở xác định các quỹ đất để phát triển, đền bù giao thông, giải phóng mặt bằng...

Dự kiến, quý II này sẽ trình đề xuất đầu tư và TPHCM sẽ xem xét cho phép đầu tư, mục tiêu dự án hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây cũng là tuyến đường sắt đô thị thứ 7 phải hoàn thành trong giai đoạn này.

"Tuyến này sẽ thay đổi bộ mặt của Hóc Môn, Củ Chi, giúp cho bà con thuận tiện đi về trung tâm. Không còn phải đi xe máy hay xe buýt gây ra kẹt xe, tai nạn hay ùn tắc giao thông" – ông Nguyễn Văn Được đánh giá.

Về dự án khu đô thị đại học quốc tế Hóc Môn, ông Nguyễn Văn Được thông tin sẽ khởi công vào dịp 2-7, do tập đoàn Vingroup đầu tư theo quy hoạch hiện đại tầm cỡ quốc tế. Khi hình thành dự án này, bộ mặt của Hóc Môn sẽ trở thành thành thị, khu đô thị hấp dẫn và cuốn hút dân cư từ mọi miền. Bên cạnh đó, các dự án đường giao thông kết nối quanh khu đô thị này cũng được quy hoạch và TPHCM sẽ tập trung đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ trăn trở về công trình di tích Dinh Quận Hóc Môn. Theo đó, bằng tấm lòng của lãnh đạo TPHCM, tổ đại biểu số 36 sẽ tặng cho Đảng bộ và nhân dân 4 xã của huyện Hóc Môn cũ một công trình tu bổ di tích này thông qua sự đóng góp của doanh nghiệp thành phố.

Công trình này cần khoảng hơn 50 tỉ đồng, dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11).

Cử tri lo lắng về an toàn thực phẩm Tại buổi tiếp xúc đã ghi nhận nhiều ý kiến cử tri liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, xã Xuân Thới Sơn, cho biết địa bàn xã nằm sát cạnh chợ đầu mối Hóc Môn. Do đó, cử tri rất quan tâm đến chất lượng nguồn thực phẩm đầu vào trước khi len lỏi vào các chợ truyền thống và đặc biệt là các bếp ăn trường học. Theo cử tri Mạnh, thời gian qua, lực lượng chức năng đã rất nỗ lực ứng dụng công nghệ, thiết lập các trạm test nhanh, kiểm soát chặt chẽ xe hàng xuyên đêm, nhưng vẫn còn là một con số đáng lo ngại. Đặc biệt, tình trạng các điểm kinh doanh tự phát, "chợ chạy" ăn theo xung quanh rìa chợ đầu mối, nằm ngoài tầm kiểm soát của công nghệ và xe test nhanh, đang là kẽ hở lớn để thực phẩm kém chất lượng tuồn vào thị trường.



