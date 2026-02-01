Chủ tịch UBND TPHCM tặng quà tết cho người dân 4 xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn

Ngày 1-2, tại trụ sở xã Hóc Môn, UBND TPHCM tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn.

Đến dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh trao quà Tết cho người dân. Ảnh: Ngọc Thuận

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, cho biết mỗi dịp Tết đến Xuân về, lãnh đạo UBND TPHCM luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho các hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao quà Tết là hoạt động thiết thực, góp phần giúp người dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay trong công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn 4 xã trong thời gian tới.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo cùng người dân 4 xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà Tết đến các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn. Ảnh: Ngọc Thuận

Có 400 suất quà tết, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng được trao. Qua đó góp phần động viên, sẻ chia khó khăn, giúp các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm và nghĩa tình.