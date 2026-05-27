Thời sự Chính trị

TPHCM: Người dân góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt bằng cách nào?

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Thường trực HĐND TPHCM cho biết Luật Đô thị đặc biệt sẽ quyết định tầm vóc và diện mạo của thành phố trong nhiều thập kỷ tới

Thường trực HĐND TPHCM vừa phát đi thông báo về việc mời các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, cử tri và toàn thể nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Việc này nhằm xây dựng hành lang pháp lý vững chắc, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho sự phát triển của TPHCM trong kỷ nguyên mới. 

TPHCM: Người dân góp ý cho dự thảo "Luật Đô thị đặc biệt" bằng cách nào? - Ảnh 1.

Thường trực HĐND TPHCM kêu gọi các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, cử tri và toàn thể nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Thường trực HĐND TPHCM cho biết Luật Đô thị đặc biệt là dự án luật có ý nghĩa chiến lược, mang tính lịch sử, quyết định tầm vóc và diện mạo của thành phố trong nhiều thập kỷ tới. Dự thảo tập trung vào việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, kiến tạo các cơ chế đặc thù vượt trội về tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy, quản lý quy hoạch - đô thị và các chính sách thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao.

Để đạo luật khi ban hành vừa mang tính vĩ mô vừa bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân, Thường trực HĐND TPHCM triển khai kênh tiếp nhận ý kiến trực tuyến. Kênh trực tuyến này giúp tối ưu hóa quy trình, giúp mọi công dân đều có thể tiếp cận văn bản và gửi kiến nghị một cách nhanh chóng, minh bạch.

Theo Thường trực HĐND TPHCM, mỗi ý kiến đóng góp, dù là một điều khoản hay một khía cạnh nhỏ, đều là tài sản quý báu thể hiện trách nhiệm và tình yêu đối với tương lai phát triển của thành phố.

"Thường trực HĐND TPHCM rất mong nhận được sự tham gia tích cực, sôi nổi từ toàn thể nhân dân. Hãy cùng chung tay kiến tạo một đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại và đáng sống" - Thường trực HĐND TPHCM kêu gọi.

Hướng dẫn tham gia đóng góp ý kiến

Người dân và các tổ chức có thể dễ dàng tiếp cận toàn văn dự thảo, theo dõi các định hướng lớn và trực tiếp để lại ý kiến đóng góp theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập qua liên kết: GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT

- Bước 2: Nghiên cứu nội dung dự thảo.

- Bước 3: Ghi ý kiến đóng góp trực tiếp.


Luật đô thị đặc biệt phải giải quyết cơ chế xin cho, "họp hành liên miên, suốt ngày suốt đêm"

(NLĐO) - Sáng 22-5, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo Dự án Luật đô thị đặc biệt

Hơn 99.200 người tham gia khảo sát: TPHCM nhận “làn sóng” kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt

(NLĐO)- Không chỉ quan tâm đến Luật Đô thị đặc biệt, cán bộ, đảng viên và người dân còn kỳ vọng cơ chế đột phá để TPHCM tăng tốc phát triển

TPHCM thúc tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

(NLĐO)- UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

hành lang pháp lý Luật đô thị đặc biệt HĐND TPHCM góp ý TPHCM
