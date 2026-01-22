HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TPHCM: Người dân phản ánh y tế dễ dàng hơn với hệ thống số mới

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Sau khi phản ánh, người dân có thể theo dõi quá trình xử lý giúp đảm bảo không bỏ sót thông tin

Ngày 22-1, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh trong lĩnh vực y tế trên phần mềm tại địa chỉ https://xulyphananh.medinet.org.vn/

Người dân phản ánh y tế dễ dàng hơn với hệ thống số mới của Sở Y tế TPHCM - Ảnh 1.

Giao diện trên phần mềm hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh trong lĩnh vực y tế

Theo Sở Y tế, toàn bộ thông tin phản ánh được quản lý tập trung, xử lý theo quy trình thống nhất, có phân công trách nhiệm rõ ràng và được theo dõi xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đến khi xác nhận kết quả cuối cùng. Các đơn vị trực thuộc đều được cấp tài khoản để thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh trên phần mềm tại địa chỉ trên.

Hệ thống cho phép tiếp nhận phản ánh từ nhiều nguồn, cập nhật đầy đủ thông tin, đính kèm minh chứng (nếu có), đồng thời tự động chuyển phản ánh đến đúng đơn vị, phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết.

Quá trình xử lý được theo dõi theo từng trạng thái cụ thể như "đang xử lý", "đã xử lý", giúp bảo đảm không bỏ sót thông tin. Sau khi đơn vị liên quan hoàn tất việc giải quyết và báo cáo kết quả, hệ thống sẽ thực hiện bước xác nhận cuối cùng, kể cả đối với các trường hợp có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo sở.

Việc thực hiện toàn bộ quy trình trên nền tảng số góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời tạo điều kiện để lãnh đạo các cấp giám sát, đánh giá khách quan hiệu quả giải quyết phản ánh của từng đơn vị.

Sở Y tế TPHCM khẳng định việc vận hành hệ thống không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số mà còn thể hiện rõ quan điểm quản lý mọi phản ánh của người dân đều phải được tiếp nhận đầy đủ, xem xét nghiêm túc và xử lý đến cùng. 

Đây được xem là kênh thông tin quan trọng giúp ngành y tế kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế thành phố.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, tăng cường tập huấn cho cán bộ phụ trách, đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác xử lý phản ánh với hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống y tế minh bạch, chuyên nghiệp và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Phòng khám Vanity bị xử phạt sau phản ánh của Báo Người Lao Động

Phòng khám Vanity bị xử phạt sau phản ánh của Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Những sai phạm chủ yếu liên quan đến người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định; không niêm yết giá; không lập hồ sơ, bệnh án...

Bệnh viện lên tiếng về phản ánh của nhân viên bị cho thôi việc

(NLĐO) - Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM đã lên tiếng sau phản ánh nhân viên dịch vụ làm việc tại bệnh viện bị công ty cho thôi việc sai quy định.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cảm ơn bệnh nhân phản ánh

(NLĐO)- Số lượng bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tăng vọt trong 3 tháng qua.

giám đốc sở chuyển đổi số sở y tế tạo điều kiện phản ánh đáp ứng yêu cầu nền tảng số Sở Y tế TPHCM phản ánh y tế
