TPHCM: Những câu chuyện về Bác lan tỏa tinh thần đoàn kết ở phường Bình Thạnh

Ngày 4-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM tổ chức Hội thi "Học Bác - lòng ta trong sáng hơn" năm 2026 với sự tham gia sôi nổi của các cơ sở tôn giáo, các tổ chức thành viên Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận khu phố cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Hội thi nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đội tham gia hội thi

Với 28 đội thi tham gia, hội thi đã mang đến nhiều câu chuyện xúc động, giàu ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi phần thi là một cách cảm nhận riêng về Bác nhưng đều gặp nhau ở tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Ban Tổ chức chúc mừng các đội thi đoạt giải

Điểm nổi bật của hội thi năm nay là việc gắn những câu chuyện về Bác với thực tiễn đời sống ở địa phương.

Từ những việc làm cụ thể trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình; đến những hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống đồng bào các tôn giáo, tất cả đã góp phần khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội hiện nay.

Từ thành công của hội thi, phường Bình Thạnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, chung sức đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Học tập và làm theo Bác hôm nay chính là tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để mỗi người dân đều trở thành một hạt nhân tích cực, cùng góp sức xây dựng quê hương Bình Thạnh ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình, vì hạnh phúc nhân dân.