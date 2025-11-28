Hơi ấm an sinh lan tỏa trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

Ngày 28-11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đến dự chương trình an sinh xã hội tại phường Sài Gòn.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày mai, 29-11.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao xe máy cho 2 hộ dân tại chương trình

Tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 2 xe máy, 50 phần quà đến các hộ dân và 20 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, khẳng định mỗi phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM dành cho người dân, thể hiện truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc, là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc luôn quan tâm, sẻ chia cùng cộng đồng, cùng nhân dân.

Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, phát biểu tại chương trình

Đây là một việc làm ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ dân, trong đó có người dân phường Sài Gòn.

Ông Ngô Minh Hải tin tưởng sự hỗ trợ này cùng ý chí và nghị lực của chính mình, các hộ gia đình sẽ có thêm động lực, vững tin và tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Ngô Minh Hải, với quan điểm xuyên suốt "lấy nhân dân làm trung tâm - chủ thể - mục tiêu - động lực", Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn hướng mọi nguồn lực về xã, phường, đặc khu - nơi trực tiếp gắn bó với đời sống nhân dân.

Vì thế, nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo TPHCM đã trích Quỹ Vì người nghèo thành phố gần 34 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội tại 7 phường và chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu. Bảng tượng trưng kinh phí này sẽ được trao tại đại hội.

Một số hình ảnh tại chương trình an sinh xã hội ở phường Sài Gòn:

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng học bổng cho các em học sinh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trao học bổng cho học sinh

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà cho các hộ dân

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng học bổng cho các em học sinh

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, UBND phường Sài Gòn trao quà cho các hộ dân

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà cho các hộ dân

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 1,5 ngày, từ 29-11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM). Số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là 880, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời. Trước khi diễn ra đại hội, trong ngày 28-11, các đại biểu chính thức dự Lễ dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ của các khu vực. Đồng thời, khai mạc triển lãm ảnh "MTTQ Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết".



