Thời sự Chính trị

TPHCM phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh dữ liệu số chính là nguồn lực, tài sản chiến lược, được ví như "mạch máu" trong cơ thể con người

Chiều 20-11, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì hội nghị phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên và triển khai hướng dẫn sử dụng "Sổ tay đảng viên điện tử".

Hội nghị do Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hơn 30.000 đảng viên tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình của thành phố. Đến nay, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.

TPHCM phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên - Ảnh 1.

Hội nghị phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, qua triển khai thực tiễn cho thấy, công cuộc chuyển đổi số chỉ thành công khi thực hiện đồng bộ, đồng thời cả 6 trụ cột. Đó là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số; phát triển các nền tảng số, ứng dụng số; phát triển dữ liệu số dùng chung; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; đảm bảo các nguồn lực: tài chính, con người và năng lực số của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh dữ liệu số chính là nguồn lực, tài sản chiến lược, được ví như "mạch máu" trong cơ thể con người. Trong đó, cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được xem như là "động mạch chủ".

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TPHCM luôn xác định việc thu thập, tạo lập, chỉnh lý dữ liệu là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo TPHCM phát động Chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, để phục vụ cho yêu cầu trước mắt là triển khai sử dụng ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử". Về lâu dài là đảm bảo dữ liệu nền tảng cho các hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức - xây dựng đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu mỗi đảng viên có trách nhiệm rà soát thông tin của mình trên ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử". Khi phát hiện có sai sót phải thông báo, phản ánh kịp thời cho chi ủy để tổng hợp, báo cáo lên cấp trên.

Cạnh đó, đặt ra mục tiêu phấn đấu đến ngày 30-11 hoàn thành để chỉnh lý, đưa vào sử dụng từ ngày 3-12; đồng thời kêu gọi toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm; hành động khẩn trương, quyết liệt; làm việc khoa học, chính xác; đặt lợi ích chung lên trên hết; nỗ lực, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà chiến dịch đã đặt ra.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu tất cả các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ TPHCM phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó:

- Đến ngày 27-11: 100% các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất, gửi về Ban Tổ chức Thành ủy.

- Đến ngày 30-11: Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu và gửi cho Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu để đồng bộ với phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

- Đến ngày 3-12: 100% các Chi bộ trong toàn thành phố thực hiện sinh hoạt Chi bộ thường kỳ trên phần mềm Sổ tay đảng viên, bước đầu hình thành thói quen tác nghiệp số trong sinh hoạt đảng.


TPHCM Dữ liệu Đảng viên phó bí thư Đặng Minh Thông làm sạch
