Lao động

Năm 2025 rồi, hãy học cách "kể chuyện bằng dữ liệu" trong CV

G.Nam

(NLĐO) – Viết CV nay không chỉ là liệt kê kinh nghiệm mà là nghệ thuật “kể chuyện bằng dữ liệu”, giúp ứng viên nổi bật giữa mùa tuyển dụng Job link 2025

Năm 2025, khi nhà tuyển dụng ngày càng chú trọng tính thực chất và hiệu quả trong từng vị trí tuyển dụng, nhiều ứng viên vẫn mắc sai lầm cũ như gửi đi hàng chục bản CV giống nhau, CV thiếu cá tính và minh chứng cụ thể cho năng lực của mình. Những dòng mô tả như "có kinh nghiệm làm content", "đã tham gia dự án A" hay "chịu được áp lực cao" không còn đủ để gây ấn tượng.

Các chuyên gia nhân sự cho rằng CV ngày nay phải được xem như một "mẩu quảng cáo cá nhân" – nơi ứng viên dùng dữ liệu cụ thể để kể lại hành trình nghề nghiệp. Cách tiếp cận này được gọi là Data Storytelling, tức là "kể chuyện bằng dữ liệu" – xu hướng đang được nhiều doanh nghiệp và nền tảng tuyển dụng quốc tế khuyến khích.

Thay vì mô tả chung chung, Data Storytelling giúp ứng viên minh chứng giá trị bản thân bằng số liệu định lượng. Ví dụ, thay vì viết "có kinh nghiệm làm SEO trong lĩnh vực mỹ phẩm", ứng viên có thể trình bày: "Triển khai 10 chiến dịch marketing cho sản phẩm sữa rửa mặt, đạt 40% tương tác và thu hút 3.000 khách hàng tiềm năng trong 3 tháng"

Những con số cụ thể không chỉ khiến nhà tuyển dụng ghi nhớ lâu hơn mà còn thể hiện tư duy chiến lược, khả năng đánh giá hiệu quả công việc và sự chuyên nghiệp.

Năm 2025 rồi, hãy học cách "kể chuyện bằng dữ liệu" trong CV - Ảnh 1.

Đã đến lúc bạn cần tư duy sáng tạo hơn để nổi bật giữa hàng trăm ứng viên

Tư duy mới – lợi thế lớn trong thị trường việc làm mới

Tại thị trường lao động Việt Nam, nhất là khi bước vào mùa tuyển dụng cuối năm và chuẩn bị cho sự kiện kết nối việc làm Job link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, xu hướng ứng dụng dữ liệu trong hồ sơ cá nhân đang được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao.

Theo các đơn vị tham gia Job link 2025, những ứng viên biết cách kể lại thành tựu bằng con số thường được ưu tiên hơn. Lý do, họ không chỉ "nói mình làm được", mà còn "chứng minh mình làm tốt". Trong bối cảnh thị trường lao động chuyển dịch mạnh mẽ, năng lực truyền đạt và lượng hóa kết quả công việc chính là thước đo quan trọng của người lao động hiện đại.

Ba bước kể chuyện bằng dữ liệu trong CV

Để ứng dụng hiệu quả Data Storytelling, ứng viên có thể bắt đầu từ cấu trúc 3 bước:

Bối cảnh/Thách thức: Mô tả tình huống, mục tiêu hoặc yêu cầu công việc.

Hành động: Nêu rõ những việc đã làm, chiến lược hoặc giải pháp áp dụng.

Kết quả: Đưa ra số liệu cụ thể, phản ánh hiệu quả đạt được.

Ví dụ: "Xây dựng chiến dịch quảng cáo tăng lượt thích Fanpage thời trang đạt 10.000 lượt thích chỉ với 40 triệu đồng – tiết kiệm 20% ngân sách"

"Đừng để CV kể chuyện suông" – thông điệp này đang được lan tỏa mạnh mẽ trong giới nhân sự. Việc biết cách kể câu chuyện nghề nghiệp bằng dữ liệu không chỉ giúp ứng viên thể hiện năng lực mà còn phản ánh tư duy chiến lược – yếu tố được các doanh nghiệp tại Job link 2025 đặc biệt tìm kiếm.

Trong thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt, Data Storytelling chính là "vũ khí mềm" giúp người lao động kể đúng, kể hay và kể bằng con số – để mỗi bản CV không chỉ được đọc, mà còn được ghi nhớ.

