TPHCM phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2026

Sở Nội vụ TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 5696/KH-SNV về tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch hướng đến việc tạo cao điểm hành động đồng bộ trong các cấp, ngành và doanh nghiệp, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời thúc đẩy triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng chủ động, bền vững.

Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31-5-2026 với chủ đề: "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số". Đây được xem là bước cụ thể hóa mục tiêu đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho người lao động.

Cao điểm hành động, phòng ngừa tai nạn lao động từ sớm

Theo Sở Nội vụ TPHCM, kế hoạch hướng đến chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ ở các cấp, ngành, doanh nghiệp và người lao động. Trọng tâm là chuyển từ "ứng phó" sang "phòng ngừa", giảm thiểu tai nạn lao động ngay từ khâu nhận diện nguy cơ.

Lễ phát động dự kiến tổ chức ngày 7-5-2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương), với sự tham gia của các sở, ngành, doanh nghiệp và người lao động.

Doanh nghiệp tăng cường huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động

Trong tháng cao điểm, TPHCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đa dạng, hiện đại, ứng dụng nền tảng số để lan tỏa thông điệp về an toàn lao động. Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn theo từng ngành nghề, đồng thời phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điển hình để cảnh báo, phòng ngừa.

Song song đó, thành phố sẽ nhân rộng các mô hình hay, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, hướng tới xây dựng môi trường "xanh – sạch – đẹp – an toàn".

Các hội nghị, tọa đàm chuyên đề cũng được tổ chức, tập trung vào những ngành nghề có nguy cơ cao như xây dựng, cơ khí, hóa chất… nhằm nhận diện rủi ro, tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách và chia sẻ giải pháp cải thiện điều kiện lao động.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết kiểm tra lĩnh vực rủi ro cao

Điểm mới của Tháng hành động năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, trong quản lý ATVSLĐ. Các giải pháp số được khuyến khích triển khai tại doanh nghiệp nhằm giám sát điều kiện làm việc theo thời gian thực, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn và phân tích dữ liệu để đưa ra cảnh báo kịp thời.

Cùng với đó, TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát cả trực tiếp và gián tiếp tại các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như thiết bị áp lực, thiết bị nâng, điện, hóa chất, xây dựng, hàn cắt kim loại, làm việc trong không gian hạn chế… Các vi phạm về an toàn lao động sẽ bị xử lý nghiêm nhằm siết chặt kỷ luật và nâng cao tính răn đe.

Công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ khi làm việc tại nhà máy, góp phần giảm thiểu rủi ro lao động

Công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là đối với người lao động làm việc trong môi trường nguy hiểm hoặc vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Đồng thời, đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ sở cũng được bồi dưỡng để nâng cao năng lực thực thi.

Trong tháng hành động, TPHCM dự kiến trao 100 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ sẽ được xem xét khen thưởng, góp phần nhân rộng các điển hình tốt.