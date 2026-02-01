TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Bàn Cờ nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử

Ngày 1-2, Ủy ban Bầu cử phường Bàn Cờ, TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia.

TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - Ảnh 1.

Đông đảo người dân, nhất là lực lượng thanh niên tham gia hội nghị

Hội nghị nhằm tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường, đặc biệt là thanh niên lần đầu tham gia bầu cử.

Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức công dân, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - Ảnh 2.

Bà Trần Việt Thái trao đổi với người dân về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại hội nghị

Tại hội nghị, bà Trần Việt Thái - Hội Luật gia thành phố, nguyên Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp - đã thông tin, tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - Ảnh 3.

Từ đó, nhân dân, nhất là những thanh niên lần đầu tham gia bầu cử, đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; nguyên tắc, trình tự, thủ tục bỏ phiếu; những hành vi bị nghiêm cấm trong bầu cử; trách nhiệm của thanh niên trong công tác bầu cử.

Dịp này, Ủy ban Bầu cử phường Bàn Cờ cũng triển khai Hội thi tìm hiểu pháp luật "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031" với Chủ đề "Hiểu Luật Bầu cử - Vững quyền công dân".

Đối tượng tham gia là Cấp ủy - Ban điều hành - Ban công tác Mặt trận 36 khu phố vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; thành viên các tổ hòa giải ở cơ sở; các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn phường.

Các đội tham gia dự thi thực hiện câu chuyện thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan và các tiết mục gắn với chủ đề Hội thi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin liên quan

Lý do 4 khu vực ở TPHCM được bầu cử sớm hơn so với toàn quốc

Lý do 4 khu vực ở TPHCM được bầu cử sớm hơn so với toàn quốc

(NLĐO) - Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và văn bản hướng dẫn

Phiên tòa giả định ở phường Bàn Cờ và lời nhắn nhủ với thanh thiếu niên

(NLĐO) - Với phiên tòa giả định, phường Bàn Cờ đã đưa pháp luật đến với thanh thiếu niên, người dân theo hướng sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ phòng cháy từ khu dân cư, cơ sở kinh doanh

(NLĐO) - Với tinh thần "phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa", phường Bàn Cờ, TPHCM đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đến người dân

bầu cử đại biểu HĐND các cấp bầu cử đại biểu Quốc hội TPHCM phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo