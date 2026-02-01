TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 1-2, Ủy ban Bầu cử phường Bàn Cờ, TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia.

Đông đảo người dân, nhất là lực lượng thanh niên tham gia hội nghị

Hội nghị nhằm tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường, đặc biệt là thanh niên lần đầu tham gia bầu cử.

Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức công dân, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Bà Trần Việt Thái trao đổi với người dân về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại hội nghị

Tại hội nghị, bà Trần Việt Thái - Hội Luật gia thành phố, nguyên Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp - đã thông tin, tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Từ đó, nhân dân, nhất là những thanh niên lần đầu tham gia bầu cử, đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; nguyên tắc, trình tự, thủ tục bỏ phiếu; những hành vi bị nghiêm cấm trong bầu cử; trách nhiệm của thanh niên trong công tác bầu cử.

Dịp này, Ủy ban Bầu cử phường Bàn Cờ cũng triển khai Hội thi tìm hiểu pháp luật "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031" với Chủ đề "Hiểu Luật Bầu cử - Vững quyền công dân".

Đối tượng tham gia là Cấp ủy - Ban điều hành - Ban công tác Mặt trận 36 khu phố vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; thành viên các tổ hòa giải ở cơ sở; các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn phường.

Các đội tham gia dự thi thực hiện câu chuyện thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan và các tiết mục gắn với chủ đề Hội thi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.